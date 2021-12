Connais ton ennemi: le plan de match de Xavi comprend des fautes stratégiques et tactiques, tandis que Pedri est positif avant l’inclinaison du Bayern Munich

L’entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a son plan pour aborder le match de son équipe en Ligue des champions contre le Bayern Munich.

La stratégie, telle que décrite par Mundo Deportivo, commence par l’état d’esprit de l’équipe :

Xavi veut une mentalité positive, une bonne attitude, une forte concentration et la capacité d’éviter les distractions. Une presse intense et intense, qui, selon Xavi, a causé des problèmes au Bayern Munich dans le passé. On peut supposer que l’absence de Joshua Kimmich et l’omission probable de Leon Goretzka de la formation feront le jeu de Xavi. Construire à l’arrière pour tenter de dominer la possession avant de se préparer à frapper. Fautes tactiques… beaucoup d’entre elles pour ralentir la contre-attaque du Bayern Munich. Prendre plus de risques dans le dernier tiers. Les milieux de terrain centraux comme Frenkie de Jong seront chargés d’aller plus loin pour maintenir la pression sur le Bayern Munich, tandis que le FC Barcelone dépendra du jeu physique de Ronald Araujo et Gerard Pique dans le dos pour contrecarrer les tentatives d’évasion du Bayern Munich. Avoir Ousmane Dembele comme point focal offensif. La stratégie consistera pour Dembele à effectuer des courses derrière pour essayer d’utiliser sa vitesse contre la ligne de fond du Bayern Munich. Plus précisément, Xavi veut que Demebele coupe également depuis l’aile. La défensive tentera (comme par crochet ou par escroc) de sortir Robert Lewandowski et Thomas Müller du match.

Quant au phénomène du FC Barcelone Peri, il a offert des mots d’encouragement via Twitter :

« Avec tout, vous pouvez le faire ! »