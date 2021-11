Connaissez ces avantages d’un plan d’épargne-vie pour égayer votre avenir financier ce Diwali

Commencez à épargner tôt et profitez des avantages offerts par les régimes d’assurance-vie new age conçus pour répondre à vos besoins financiers new age.

Par Anil Kumar Singh

Alors que nous nous débarrassons progressivement du blues pandémique, il est temps pour nous d’accueillir la luminosité dans nos vies avec les festivités de la saison. Diwali est le moment d’inaugurer la prospérité et d' »apporter de nouvelles » choses. Beaucoup d’entre nous envisagent d’acheter ou de rénover une maison, d’acheter une nouvelle voiture, d’offrir des cadeaux à des êtres chers, d’acheter des produits électroniques ou de partir en vacances en famille pendant Diwali.

Si nous nous souvenons de nos jours d’enfance, beaucoup d’entre nous achetaient également un « gullack » ou une tirelire et commençaient à économiser de l’argent en ce jour propice. L’épargne fait partie intégrante de notre culture. Et ce Diwali, pourquoi ne pas faire un pas vers la sécurisation de nos objectifs financiers pour nous assurer que nous célébrons tous nos jalons souhaités avec la même pompe et la même gloire. Les célébrations peuvent être appréciées le plus si vous et votre famille êtes dans le rose de la santé et de la richesse.

Les individus ont des besoins et des exigences différents lorsqu’il s’agit de se protéger et de protéger sa famille. La cartographie de vos jalons financiers et une feuille de route pour y parvenir deviennent essentielles à la lumière des situations imprévues. Bien qu’il existe de nombreux instruments financiers parmi lesquels choisir, les régimes d’assurance-vie offrent aujourd’hui des offres flexibles et hyper-personnalisées qui permettent de créer un régime offrant une protection et une épargne garantie.

Choisissez ce qui vous convient le mieux : de nombreux régimes d’assurance-vie offrent la possibilité de choisir parmi plusieurs options de prestations, telles qu’un revenu à court et à long terme et un revenu pouvant aller jusqu’à l’ensemble de la vie (jusqu’à 100 ans) en fonction de vos étapes de vie respectives. Par exemple, si vous souhaitez économiser de l’argent pour la retraite, vous pouvez opter pour une option de revenu à long terme. Évaluez vos besoins selon les différentes étapes de votre vie et sélectionnez une option qui correspond le mieux à vos objectifs financiers. Cela vous permettra une plus grande flexibilité pour choisir une durée de contrat et une durée de paiement des primes, tout en vous assurant d’atteindre l’objectif que vous vous êtes fixé sans aucun événement perturbateur de la vie.

Assurez-vous que vos rendements sont assurés : personnalisez votre régime d’assurance-vie pour remplir votre « gullack » afin de rester investi à long terme. La pression financière causée par la pandémie sur les individus et les familles a semé l’idée d’avoir une source secondaire de revenus ou des économies supplémentaires pour faire face au fardeau monétaire. Un régime d’assurance-vie offrant des économies assurées offrira un flux de rémunération constant tout au long de la durée de versement des prestations choisie. De telles offres dans le régime d’assurance-vie réduiront le pli de toute insécurité financière sans affecter vos normes de style de vie.

Pour des avantages supplémentaires, restez investi : outre un flux de revenus régulier, certains régimes d’assurance-vie offrent également des paiements de fidélité accumulés. Ces paiements sont versés à l’échéance à condition que vous ayez payé les primes à temps. Certains plans offrent également des paiements de fidélité accumulés sur la somme assurée en cas de perte de la vie de l’assuré.

Évaluez si vous êtes suffisamment assuré : Planifier et comprendre à l’avance vos besoins financiers vous aidera à mieux interpréter vos risques et vos exigences. Optez pour une somme assurée qui comblera adéquatement vos besoins financiers futurs. Vous pouvez également améliorer votre couverture avec divers avenants tels que soins chirurgicaux, soins hospitaliers, avenant maladies graves, avenant d’exonération des primes, etc. Ces avenants vous permettront de personnaliser vos plans et d’offrir une couverture complète.

Alors, ce Diwali, identifiez vos objectifs financiers actuels et futurs, et faites un choix intelligent. Commencez à épargner tôt et profitez des avantages offerts par les régimes d’assurance-vie new age conçus pour répondre à vos besoins financiers new age.

(L’auteur est chef de l’actuariat, Aditya Birla Sun Life Insurance)

