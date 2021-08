Connaissez votre chèque client obligatoire pour tous les utilisateurs de Binance ⋆ Crypto new media

TL;Répartition DR

Binance rend l’exigence KYC obligatoire pour tous les utilisateurs. L’accès aux services Binance serait limité pour les utilisateurs qui ne terminent pas le KYC. Autres façons Binance a géré ses problèmes réglementaires avant le KYC obligatoire.

Le numéro un de la crypto-échange, Binance, a annoncé qu’un contrôle de connaissance de votre client (KYC) était rendu obligatoire pour tous ses clients à partir d’aujourd’hui (vendredi).

Cette annonce intervient alors que les régulateurs du monde entier continuent d’augmenter la pression et la répression sur l’échange de crypto.

Vendredi, dans l’annonce de Binance, la bourse a noté que les utilisateurs complètent leur vérification de la connaissance de votre client pour accéder aux services de bourse, y compris les dépôts, les transactions et les retraits de crypto-monnaie.

La société a donné comme raison un examen constant de ses produits et services pour « déterminer les changements et les améliorations à la lumière de l’évolution des normes de conformité mondiales ».

La vérification de la connaissance de votre client exige que les utilisateurs soumettent une pièce d’identité émise par le gouvernement et une vérification faciale. Les utilisateurs qui défient le contrôle Know Your Customer n’auront pas un accès complet aux services Binance. Ils seraient uniquement autorisés à retirer, annuler des ordres et fermer des positions.

Il y a deux semaines, l’échange a limité la limite de retrait quotidien pour les comptes non vérifiés d’un maximum de 2 BTC à 0,06 BTC. Tous ces mouvements sont en ligne avec le fait que Binance devient plus conforme à la réglementation.

Le PDG Changpeng Zhao a clairement indiqué que l’objectif immédiat de l’entreprise serait de renforcer sa position réglementaire. Il a également déclaré qu’il était prêt à se retirer pour quelqu’un ayant une expérience significative du côté de la réglementation qui peut aider la bourse à aller de l’avant avec ses problèmes réglementaires actuels.

Avant l’obligation de connaître les contrôles de vos clients, comment Binance a géré la conformité réglementaire

L’échange a été dans les mauvais livres de nombreux régulateurs du monde entier, ce qui a inquiété l’échange. Plus de 10 régulateurs dans différents pays seulement en juillet ont averti Binance d’opérer illégalement.

Par conséquent, l’échange s’est efforcé de mettre fin à l’embarras du simulacre. L’un des moyens était de savoir comment l’échange promettait de construire des sièges régionaux dans chaque pays où il est opérationnel.

La société a également cessé de négocier ses actions après que les régulateurs allemands eurent exprimé leurs inquiétudes. Binance a également abaissé sa limite de trading à effet de levier élevé de plus de 100X à 20X et a ensuite arrêté ses offres de dérivés cryptographiques en Europe et à Hong Kong.

