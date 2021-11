Connaissez-vous bien « A Love Supreme » de John Coltrane ?

De loin l’un des plus grands albums jamais créés, Jean Coltrane‘s, A Love Supreme, ne fait que s’améliorer avec le temps. Alors qu’il n’a été enregistré que sur deux jours en décembre 1964, l’album est l’aboutissement d’années de croissance spirituelle. Le saxophoniste de jazz a connu un éveil spirituel en 1957 après avoir touché le fond avec la toxicomanie. A Love Supreme distille les étapes de développement qui ont suivi pour atteindre une conscience supérieure et une harmonie spirituelle. Au fil des ans, l’album continue d’inspirer et d’élever les mélomanes de tous les horizons. Mais que savez-vous de ce disque ? Consultez le quiz ci-dessous et découvrez-le!

Et, pendant que vous jouez, écoutez « A Love Supreme » de John Coltrane sur Apple Music et Spotify.