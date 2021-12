Connaissez-vous bien Frank Zappa ?

Avec son humour unique, son esprit mordant et son engagement indéfectible envers l’expérimentation, Frank Zappa du rock ‘n’ roll altéré à jamais. L’icône naissante de la contre-culture a développé un profond intérêt pour la musique classique d’avant-garde et la composition dès ses premières années. En grandissant, Zappa a fusionné ces premiers intérêts avec le doo-wop, le rock psychédélique et son propre flair unique pour créer des disques qui pourraient être à la fois scandaleux, hilarants et sombres. De ses premières sorties dans les années 1960 à sa mort prématurée en 1993, l’artiste prolifique n’a jamais raté un battement et a sorti près de 70 disques au cours de sa vie.

Mais que savez-vous de Frank Zappa ? Consultez le quiz ci-dessous et découvrez-le!

Le nouveau documentaire d’Alex Winter, Zappa sera disponible à la demande le 27 novembre. Pour plus d’informations, visitez le site officiel.

