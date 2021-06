Moins d’un an après John Lennon a sorti son premier solo John Lennon/Plastic Ono Band, l’ancienne star des Beatles est réapparue avec Imagine le 9 septembre 1971. Des décennies plus tard, il est toujours vénéré pour le message de paix mondiale de la chanson titre, qui ouvre la voie et se poursuit plus de chansons où l’esprit déchaîné et la sagesse de Lennon sont pleinement exposés.

« Imaginez », la chanson, peut rester dans votre rotation lourde, mais connaissez-vous bien l’ensemble de l’album ? Mettez vos compétences à l’épreuve avec notre quiz !