Connaissez-vous bien le “Love Gun” de KISS ?

En 1977, EMBRASSER était en feu, produisant album après album tous les six mois. Mais les fans ne se sont pas lassés de leur production incessante – leur sixième album studio Love Gun est devenu platine et a atteint le numéro cinq sur le Billboard 200, marquant leur quatrième record consécutif pour se classer dans le top 40. Cela n’aurait pas dû être un surprendre. Juste avant la sortie du disque, un sondage Gallup a révélé que KISS était le groupe le plus populaire aux États-Unis.

Avec des chansons comme “Love Gun”, “Shock Me” et “Tomorrow and Tonight”, Love Gun est considéré comme l’un des meilleurs albums de KISS, mettant en vedette le groupe au sommet de sa première ascension vers la célébrité. De plus, en tant que premier album de KISS à présenter les voix principales des quatre membres du groupe (qui comprenaient à l’époque Gene Simons, Peter Criss, Paul Stanley et Ace Frehley), il a marqué une ère de collaboration dans la carrière du groupe. Pensez-vous que vous connaissez Love Gun de fond en comble? Faites le quiz pour le savoir !