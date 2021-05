Connaissez-vous bien le «Shaft» d’Isaac Hayes?

Le film classique de Blaxploitation Shaft est sorti en juin 1971 avec l’acteur Richard Roundtree dans le rôle titre et Isaac Hayes dans un rôle tout aussi central. La bande originale officielle de Hayes, pleine d’action et brûlante, est sortie en août et est devenue un classique instantané. Hayes sortirait aussi, d’une manière ou d’une autre, l’excellent Black Moses avant la fin de 1971; c’était une bonne année!

Des décennies se sont écoulées depuis sa sortie, mais la partition à succès largement instrumentale de Hayes reste intemporelle. Vous êtes peut-être un grand fan d’Isaac Hayes, mais connaissez-vous bien Shaft, l’album? Répondez à ce quiz et testez vos connaissances.

Et, pendant que vous jouez, écoutez la bande originale de Shaft ici.