Connaissez-vous bien le Who’s ‘Who’s Next’ ?

L’OMSLe cinquième album de Who’s Next est sorti le 14 août 1971, près de deux ans après que le groupe anglais a sorti l’opéra rock à succès Tommy. 50 ans plus tard, Who’s Next est toujours considéré comme l’un des meilleurs moments de la discographie de The Who et l’un des meilleurs albums de rock classique de tous les temps.

« Baba O’Riley » et « Won’t Get Fooled Again » peuvent automatiquement jouer dans votre tête chaque fois que The Who est mentionné, mais savez-vous vraiment Who’s Next ? Il y a une façon amusante de le savoir : répondez à notre quiz !

Et, pendant que vous jouez, écoutez la meilleure liste de lecture de The Who sur Apple Music et Spotify.