Connaissez-vous bien les «Frères d’armes» de Dire Straits?

Dire StraitsLe cinquième album studio, Brothers In Arms, a catapulté le groupe dans le rock royal. L’un des plus gros albums des années 1980, le travail révolutionnaire a passé neuf semaines au sommet des charts aux États-Unis et a été le premier album au Royaume-Uni à être dix fois disque de platine.

Sorti en mai 1985 et dirigé de manière créative par Mark Knopfler, l’album s’inspire de l’amour profond de Knopfler pour le blues et le jazz américains, le mêlant à d’impressionnants riffs de guitare et autres fioritures rock. Sur le plan thématique, les réflexions du disque sur la guerre, l’amour et un regard particulièrement satirique sur l’industrie de la musique ont engendré certains des succès les plus emblématiques du groupe.

Mais que savez-vous de ce disque? Consultez le quiz ci-dessous et découvrez-le.

