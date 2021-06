Les pierres qui roulent a sorti son premier album des années 70 le 23 avril 1971, un disque intrigant commençant par la pochette provocante et s’étendant aux chansons à l’intérieur. Avec des classiques comme “Brown Sugar”, “Wild Horses” et “Can’t You Hear Me Knocking”, l’album est toujours considéré comme un joyau dans la vaste et célèbre discographie du groupe. Vous êtes peut-être un fan de longue date des Stones, mais connaissez-vous bien Sticky Fingers ? Répondez au quiz et décompressez vos connaissances sur l’album !

Et, pendant que vous jouez, écoutez Sticky Fingers ici.