Connaissez-vous bien «une sorte de magie» de Queen?

En tant que titans du rock britannique reine approché leur 12e album studio dans la seconde moitié des années 1980, ils avaient déjà solidifié leur place comme l’un des plus grands groupes vivants. Le disque a marqué un nouveau chapitre pour le groupe car ils ont adopté la nouvelle technologie musicale, mais ils n’ont pas laissé ce changement modifier leur son de manière significative. Comme le meilleur de leur travail antérieur, l’album danse le long du spectre du rock et de la pop ne se limitant jamais strictement à un seul son. Les paroles incarnent un certain nombre de thèmes poignants, du chagrin de l’amour perdu à l’immortalité. Sorti en juin 1986, Une sorte de magie incarne le son d’un groupe sûr de lui en bonne voie vers un héritage durable. Mais que savez-vous de ce disque? Consultez le quiz ci-dessous et découvrez-le!

