Connaissez-vous la signification des symboles 7w7 et pourquoi ils sont utilisés pour discuter ?

Une des Applications le plus connu et le plus célèbre aujourd’hui est sans aucun doute WhatsApp. L’application de messagerie permet aux utilisateurs qui l’utilisent de créer différentes expressions et les moyens d’être en mesure communiquer avec ses Contacts et qu’à plus d’une occasion nous en sommes sûrement venus à utiliser.

Les émojis sont un élément caractéristique des réseaux sociaux

WhatsApp a évolué au fil du temps, nous permettant d’utiliser un interminable à partir de éléments, comme par exemple Photographies, notes vocales, le célèbre et récent autocollants, vidéos… pire aussi, ils existent emojis formé de lettres telles que le connu 7w7, très utilisé pour dire quelque chose de mignon.

Quand les emoji sont-ils apparus pour la première fois ?

Contrairement aux émoticônes qui ont une définition marquée par le Consortium Unicode, qui a donné un sens à différents signes de ponctuation et caractères, l’expression 7w7 a un sens qui a été donné par le propres utilisateurs.

On ne sait absolument pas si il y a une date précisément à partir du moment où les initiales 7u7 et 7w7 sont apparues, mais généralement la date approximative est l’année 2005. À ce moment-là, un utilisateur les a ajoutés dans un chantier de construction à partir de fanfiction, création réalisée dans du matériel existant et élevée par des passionnés.

Que signifie 7w7 dans les chats ?

Comme le détaille le portail Trecebits, l’acronyme 7w7 est l’un des nombreux expressions qui sont principalement utilisés dans le monde des joueurs et dans toutes sortes de bavarder Entre amis. Ce serait un manière informelle dire à quelqu’un « je voudrais faire un plan avec toi« Ou suggérez de commencer quelque chose au-delà de l’amitié.

Au fil du temps, ils ont également généré nouveaux emojis avec des lettres. Les plus caractéristiques et les plus connus sont ‘Aïe‘, ce qui signifie surprise,’^ w ^‘, ce qui signifie être très heureux, ou’twt‘, pleurer emoji. Quels emojis avez-vous appris à utiliser similaires à ceux décrits ?

