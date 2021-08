Connaissez-vous l’Autozam AZ-1 ? Cela vous surprend certainement | Moteur

in

Les Autozam AZ-1 C’est la plus petite voiture de sport au monde. Et c’est qu’il s’agit d’une kei-car, les fameuses petites voitures qui sont vendues sur le marché japonais et qui doivent répondre à une série d’exigences. La chose normale est de trouver une de ces kei-cars avec une carrosserie qui privilégie l’espace intérieur, en comptant sur des lignes rectangulaires qui laissent un design de type «boxy». Même si tous ne sont pas comme ça.

Dans le segment de kei-voiture de temps en temps, nous trouvons une voiture de sport. Pour parler de celui auquel nous avons affaire, il faut remonter dans les années 80, remonter le temps pour retrouver le début de ce projet. Mazda s’est associé à Suzuki et, à la fin de la décennie, ils ont présenté trois concepts. Au Salon de l’automobile de Tokyo 1989, ils ont été présentés, nommés A, B et C. Seul le premier a été mis en production.

En 1992, j’ai vu la lumière. Il n’a pas été trop modifié par rapport au prototype bien qu’il ait subi des changements structurels. Le châssis, qui était à l’origine en aluminium, est devenu tubulaire en acier. Par contre, derrière, on retrouve le moteur trois cylindres 657 cm3 turbo. placé en position centrale arrière. Il a envoyé la puissance aux roues arrière. Dans l’ensemble, nous étions face à une voiture de seulement 3 295 mm de long et de seulement 720 kg.

Sa conception était vraiment frappant. A tel point qu’en voyant son arrière il semblait que nous étions face à une vraie supercar. Malgré cela, ce n’était pas très réussi. L’une des principales raisons était peut-être que son prix était plus élevé que celui de ses concurrents directs. C’était une voiture de luxe, et compte tenu de l’époque où le pays connaissait une grande récession, ce type de voiture n’était plus une option.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.