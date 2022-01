Connaissez-vous les 15 géoparcs en Espagne ? Découvrez-les

01/08/2022 à 09:03 CET

Ana I. Montañez

Il existe 15 géoparcs en Espagne où il est possible de contempler l’histoire de la Terre. Un géoparc est un espace naturel qui abrite des formes géologiques uniques et singulières qui sont d’une grande pertinence scientifique car elles sont une démonstration claire de l’évolution de la Terre.les changements climatiques produits au cours des siècles et leur empreinte sur le développement de l’humanité elle-même.

En 2015, l’UNESCO a reconnu l’importance de ces espaces naturels, riches de leur patrimoine géologique, minéralogique ou paléontologique, et a créé la qualification de « UNESCO Global Geopark ». L’Espagne est le deuxième pays au monde avec le plus grand nombreà quinze jours de retard sur la Chine, qui abrite 41 géoparcs.

1.Cabo de Gata-Níjar (Almeria)

Deux grandes unités physiographiques se distinguent dans ce géoparc. D’une part, la chaîne de montagnes volcaniques de Cabo, la partie à la surface de toute une vaste zone magmatique générée après la collision des plaques tectoniques africaine et européenne, et qui, à l’heure actuelle, est submergée dans la région d’Alboran, avec entre 6 et 15 millions d’années. De l’autre, la plaine littérale de la baie d’Almería, témoin de l’évolution du littoral méditerranéen depuis le Pléistocène.

Le géoparc d’Almeria a été intégré au réseau mondial des géoparcs de l’Unesco en 2006, bien qu’il ait été auparavant classé comme parc naturel maritime et terrestre et autres figures de protection.

2.Parc Naturel des Sierras Subbéticas (Córdoba)

Depuis 1988, les Sierras subbétiques sont protégées sous la protection d’un parc naturel et en 2006, elles ont été incluses dans le réseau mondial de géoparcs de l’Unesco. Il a une superficie de 32 560 hectares de paysage karstique.

Parc naturel des Sierras Subbéticas | pnsierrasubbeticas.es

Ce géoparc est le souvenir de tous les changements auxquels a été soumise la mer de Téthys, qui a baigné les rives de la Pangée (le supercontinent dans lequel les cinq actuels se sont unis avant de se fracturer) il y a 250 millions d’années. Une partie de ces fonds marins a fini par s’élever après la collision des plaques, donnant naissance aux zones montagneuses qui forment les Sierras Subbétiques.

3. Parc naturel de la Sierra Norte de Séville

D’une superficie de plus de 117 400 hectares, c’est l’un des plus grands parcs naturels d’Andalousie, s’étendant sur une dizaine de communes. Depuis 2015, il est classé Géoparc mondial de l’UNESCO.

Cet espace naturel abrite une grande richesse géologique et archéologique avec plus de 700 millions d’années et un important passé minier qui a généré de nombreux points d’intérêt géologique et trois grands monuments naturels tels que les cascades de Huesna, le Cerro del Hierro et les empreintes fossiles de méduses de Constantin.

4. Géoparc de la Catalogne centrale

Déclaré Géoparc mondial par l’UNESCO en 2015, celui de la Catalogne centrale est l’un des vestiges de la mer qui a précédé la montée des Pyrénées il y a 36 millions d’années, qui a laissé un paysage géologique et minier tout à fait unique plein de cavités impressionnantes avec des restes de vie humaine et animale préhistorique.

Grotte de Montserrat (Catalogne) | covesdemontserrat.org

Les grottes de Montserrat de Collbató ou Cuevas del Salnitre se distinguent, avec un parcours de 500 mètres à travers l’intérieur de la montagne et les grottes de Toll, avec une extension totale de 1 148 mètres de profondeur, bien qu’avec une partie visible de 158 mètres. La grotte de Toll est l’une des cavités préhistoriques les plus riches d’Europe en raison de ses restes de faune de l’ère quaternaire (rhinocéros, ours des cavernes, bœuf primitif & mldr;) et conserve également des échantillons de la présence humaine de l’homme de Néandertal.

5. Île d’El Hierro (Îles Canaries)

L’Isla del Hierro est répertoriée depuis 2000 en tant que réserve de biosphère et depuis 2015 en tant que géoparc mondial de l’UNESCO, une figure qui couvre l’ensemble de son territoire terrestre et une partie d’une zone marine qui entoure l’île, soit environ 595 kilomètres carrés.

Elle est connue sous le nom de « l’île aux 1 000 volcans & rdquor ; car il compte plus de 500 cratères ouverts et 300 qui sont recouverts de restes de lave. Son activité volcanique la plus récente a été une éruption sous-marine en 2011.

6. Las Loras (Palencia et Burgos)

Au nord de Castilla y León se trouve le géoparc mondial Las Loras, déclaré par l’UNESCO en 2017. À l’intérieur du géoparc se trouvent le parc naturel Hoces del Ebro et Rudrón, l’espace naturel Tuerces, l’espace naturel Covalagua et la protection spéciale Humada-Peña Amaya Zone pour les oiseaux.

Géoparc de Las Loras | Europapress

Ce géoparc est une enclave unique pour son paysage karstique et dans laquelle sont conservés des vestiges sédimentaires de l’ère mésozoïque (il y a 252 millions d’années). De plus, des macro-fossiles floraux (visibles à l’œil nu) peuvent être trouvés du Jurassique supérieur, des restes d’un Camptosaurus (dinosaure herbivore), ainsi que des coraux et des rudistes du Crétacé supérieur.

7. Maestrazgo (Teruel)

Le Géoparc du Maestrazgo a été de nouveau intégré au Réseau mondial des géoparcs de l’Unesco en 2019 après en avoir été exclu en 2017 pour ne pas avoir le soutien du Gouvernement, un fait inédit dans cette organisation internationale.

Ce géoparc s’étend sur plus de 43 communes de Teruel, dont Galve, la ville où fut découvert le premier dinosaure d’Espagne, l’Aragosaurus, et qui abrite d’importants vestiges de dinosaures appartenant à la période Jurassique-Crétacée. D’autres points d’intérêt sont le monument naturel Cuevas de Cristal, la grotte El Recuenco et le Cañizar del Olivar.

8. Sobrarbe-Pyrénées (Huesca)

L’UNESCO l’a déclaré Géoparc mondial en 2015, un territoire qui couvre 2 200 kilomètres carrés de la région de Sobrarbe, où se trouvent le parc national d’Ordesa y Monte Perdido, le parc naturel des Sierras y Cañones de Guara, le parc de Posets-Maladeta et le monument naturel de les glaciers pyrénéens.

Géoparc de Sobrarbe | Europe Presse

Situé sur le versant sud des Pyrénées, ce géoparc possède des vestiges géologiques de plus de 500 millions d’années ainsi que des roches des périodes mésozoïque et cénozoïque qui ont formé le plus haut massif calcaire d’Europe, le Monte Perdido, avec des sommets supérieurs à 3 000 mètres. .

9. Géoparc de Grenade

L’année dernière, le géoparc de Grenade a rejoint le réseau mondial des géoparcs de l’UNESCO. Situé dans la partie orientale de l’Andalousie, il s’étend sur 4 722 kilomètres carrés de 47 communes de Grenade.

La principale attraction de ce géoparc sont les vallées du nord de Grenade, créées par l’érosion fluviale au cours du dernier demi-million d’années. Cet espace naturel bénéficie de l’un des meilleurs enregistrements sédimentaires du Quaternaire continental d’Europe et d’un grand paysage de ravines ou de badlands car pendant quelque cinq millions d’années une grande partie du système fluvial qui composait le territoire n’avait pas de débouché vers la mer et s’est asséché ses eaux à un grand lac.

10. Géoparc de la Côte Basque (Gipuzkoa)

Le géoparc de la Côte Basque, pris en sandwich entre les montagnes basques et la mer Cantabrique le long des communes de Deba, Mutriku et Zumaia est entré dans le Réseau mondial de l’Unesco en 2015.

Géologie protégée sur la côte basque | Pinterest

Un dépôt de 5 000 mètres d’épaisseur de flysch (formations géologiques qui alternent des matériaux durs et mous) représente un record important de 60 millions de l’histoire de la Terre, y compris plusieurs catastrophes mondiales à des époques bien antérieures, comme la dernière des cinq extinctions massives qui ont eu lieu lieu sur la planète, le Crétacé-Tertiaire qui est attribué à l’impact d’un gros astéroïde il y a 65 millions d’années.

11. Géoparc de Villuercas-Ibores-Jara (Cáceres)

Au sud-est de la province d’Estrémadure de Cáceres, entre les bassins fluviaux du Tage et du Guadiana, se trouve le géoparc Villuercas-Ibores-Jara, d’une superficie de 2 544 kilomètres carrés, inscrit sur la liste de l’Unesco depuis 2011. Pour son important patrimoine, cet espace fait également partie du réseau Natura 2000.

Ce géoparc conserve des vestiges palatologiques de grande valeur, car ils nous permettent de comprendre ce que l’on appelle l’« Explosion biotique cambrienne & rdquor; Il y a 540 millions d’années, une soudaine apparition de la vie sur Terre a servi de toile de fond à de nombreuses espèces animales d’aujourd’hui. A noter également la présence d’abris et de peintures rupestres. L’une des zones les plus attrayantes est la Cueva del Castañar de Ibor, déclarée monument naturel en 1997.

12. Géoparc Molina Alto-Tajo (Guadalajara)

En 2015, l’Unesco a inclus les 4 500 kilomètres carrés du géoparc Molina Alto-Tajo dans son réseau mondial, qui comprend également d’autres aires protégées telles que le parc naturel d’Alto Tajo ou le monument naturel de la Sierra de Caldereros.

Ses vestiges géologiques témoignent de l’évolution de la planète depuis plus de 650 millions d’années et il possède des milieux naturels importants tels que les canyons des fleuves Tage et Gallo, la pierre tombale de Checa (une roche qui s’est coincée entre plusieurs glaciers et a fini par tomber à les fonds marins) ou la forêt fossile de la Sierra de Aragoncillo, l’une des plus anciennes formations de bûches fossiles au monde.

13. Géoparc de Lanzarote et de l’archipel Chinijo (Îles Canaries)

Ce géoparc canarien reconnu par l’UNESCO en 2015 comprend toute l’île de Lanzarote, ainsi que les îles de La Graciosa, Montaña Clara, Roque del Este, Roque del Oeste et Alegranza, connue sous le nom d’archipel de Chinijo. 14% du géoparc est protégé par jusqu’à 13 figures environnementales et est également classé comme réserve de biosphère.

Ces îles dont jouissent sont un bon exemple du volcanisme qui caractérise les îles Canaries et comprennent des formations de toutes sortes : tubes volcaniques, cônes, extensions de badlands, etc.

14. Géoparc d’Orígens (Lleida)

Dans la partie centrale des Pyrénées du Sud se trouve le Géoparc d’Orígens, à Lleida, reconnu par l’UNESCO en 2018. Cet espace naturel s’étend sur 19 communes avec une superficie de plus de 2 000 kilomètres carrés.

Cet espace conserve des roches du Crétacé supérieur, où sont apparus des restes d’os, des empreintes de pas et même des œufs des derniers dinosaures d’Europe. Du grand patrimoine géologique, paléontologique et minier dont elle jouit, se distingue la Cova del Tabac, déclarée site du patrimoine mondial par l’UNESCO en 1998. (Photo principale de l’actualité, ci-dessus).

15. Géoparc des Monts Courel (Lugo)

En 2019, l’Unesco a décidé d’inclure les montagnes Courel dans son réseau mondial de géoparcs, un territoire de plus de 577 kilomètres carrés qui s’étend à travers les municipalités de Folgoso do Courel, Quiroga et Ribas de Sil.

Montagnes du Courel | turismoribeirasacara.com

Ce géoparc repose sur le massif ibérique et est formé de roches allant du Néoprotérozoïque au Carbonifère, où l’on trouve des cavités karstiques et des vestiges paléontologiques et minéralogiques, ainsi que des signes évidents de modélisation glaciaire. Le passage des rivières Lor, Louzara, Quiroga, Soldón et Selmo a contribué à creuser des vallées et des canyons profonds en raison de l’érosion.