Connaissez-vous les dangers du «tabac de tiers»?

Tout le monde se souvient sûrement de l’odeur en entrant dans les bars, les restaurants ou les bureaux alors que vous pouviez encore fumer à l’intérieur. C’étaient des jours où beaucoup d’entre nous, quand nous sommes rentrés chez nous, nous devions aérer nos vêtements pour éliminer l’odeur désagréable du tabac.

Sans parler des désagréments occasionnés par le fait d’avoir un fumeur à nos côtés.

La soi-disant loi anti-tabac de 2006 a mis fin à la mauvaise fumée protéger les non-fumeurs des substances cancérigènes exhalées par les tabagiques. Petit à petit, le message a commencé à passer: fumer n’était pas seulement mauvais pour le fumeur, mais aussi pour ceux qui l’entouraient.

Ce que beaucoup ne savaient probablement pas, ni ne savent-ils, c’est que le tabac affecte négativement la santé non seulement de ceux qui fument ou de ceux qui respirent la fumée, mais aussi, les substances nocives libérées par le tabac se déposent sur les murs, les plafonds, les tissus ou même la poussière et y restent jusqu’à six mois après que quelqu’un a allumé une cigarette dans cet espace clos.

Qu’est-ce que le tabac de tiers?

C’est ce que les experts appellent le tabac de troisième main, qui n’est rien d’autre que le «dépôt de gaz et de particules de tabac d’occasion (fumée) sur la poussière, les surfaces et les objets intérieurs, ainsi que dans les particules atmosphériques des atmosphères extérieures ».

Et ce tabac de troisième main aussi pose un risque important pour la santé des non-fumeurs, selon des spécialistes en pneumologie.

Pas seulement du tabac conventionnel, les dispositifs de vapotage produisent également des substances toxiques qui se déposent sur les surfaces, menant à ce que les pneumologues appellent le «vapotage de troisième main».

Selon un article publié dans le Journal of Respiratory Pathology, les lois anti-tabac ont réduit le nombre de fumeurs passifs dans notre pays. Et merci mon Dieu, car selon l’article, en 2011, plus d’un millier de décès non-fumeurs étaient attribuables à la fumée de tabac.

Plus précisément, 124 de ceux qui n’avaient jamais fumé sont morts d’un cancer du poumon, tandis que 904 sont décédés de maladies cardiovasculaires.

Le danger du tabac va encore plus loin. Beaucoup de gens fument à la maison, sans tenir compte du fait que les particules et les composés toxiques contenus dans la fumée se déposent et s’accumulent sur le rembourrage des fauteuils ou des sièges de voiture, sur les meubles, les rideaux, les tapis & mldr;

Et ils y restent pendant des mois et des années, car attention, ils ne sont pas faciles à enlever et il est inutile de ventiler.

Selon les experts en pneumologie, la plupart des problèmes de santé chez les non-fumeurs ont été attribués à l’exposition à la fumée de tabac. Cependant, on estime que jusqu’à 60% des effets nocifs du tabac ne sont pas imputables à la fumée, mais à l’exposition de non-fumeurs au tabac de tiers.

Pourquoi est-ce si nocif?

Plusieurs sont les particularités de ce phénomène. Le premier est que le temps d’exposition aux toxines du tabac qui se déposent sur les surfaces est plus long que celui de la fumée le tabac.

S’il y a quelqu’un qui fume près de nous et que cela nous dérange, soit nous nous éloignerons, soit nous attirerons leur attention pour qu’ils s’éloignent de nous, réduisant le temps que nous souffrons de mauvaises vapeurs.

Dans les maisons ou les voitures fumeurs, ou dans tout espace clos où des gens ont fumé, et même s’il n’y a personne avec une cigarette ou un vaporisateur à la main à ce moment-là, les composants toxiques sont attachés. Il n’y a pas de fumée pour nous déranger, mais ses effets néfastes sont toujours là.

Faites aussi attention à vos vêtements!

Un autre problème avec le tabac de troisième main est la décontamination. Il n’est pas facile d’éliminer les éléments toxiques des surfaces après que quelqu’un a allumé une cigarette dans cette pièce.

De plus, les pneumologues soulignent que les substances résultant de la combustion du tabac «peuvent réagir avec les oxydants de l’environnement pour former de nouvelles toxines et cancérogènes».

Un exemple: lorsque la nicotine entre en contact avec l’ozone ou l’acide nitreux, couramment présents dans l’atmosphère, des composés chimiques cancérigènes se forment, comme les nitrosamines spécifiques du tabac, qui ne sont pas présentes dans la fumée.

De l’avis des pneumologues, les substances nocives du tabac ne sont pas seulement déposées dans la poussière domestique, les surfaces domestiques ou les voitures où les gens fument. Ils s’accumulent également dans les fibres des vêtements (laine, coton et polyester), en particulier la laine.

90 secondes expirant toxique

Les bureaux, bars, cafés sont déjà, en théorie, sans fumée. La rue est donc devenue le lieu de rencontre des fumeurs. Mais, les pneumologues avertissent que les effets nocifs du tabac ne s’arrêtent pas à la dernière bouffée.

On sait qu’un fumeur, après avoir pris une bouffée et expiré la fumée, continue d’émettre des particules nocives en respirant pendant 90 secondes. De plus, cette concentration de particules dans votre souffle n’est pas éliminée pendant 10 minutes.

“Tant dans leur haleine que dans leurs vêtements, le fumeur a de fortes concentrations de benzène (une substance cancérigène), de toluène (une substance neurotoxique), de 2,5-diméthylfurane (une substance neuro et ciliatoxique) et d’autres composés toxiques” Explique.

Cela signifie que lorsque la cigarette est éteinte et renvoyée dans un environnement fermé, le fumeur continue d’émettre ces composés, qui resteront collés aux surfaces de la cafétéria, du bureau ou du lieu de retour.

Après avoir fumé, «il faudrait attendre plus de 10 minutes pour éviter cette contamination».

Risques pour la santé du tabac de tiers

Il est facile d’observer à quel point les substances nocives du tabac «collent» aux non-fumeurs. Des traces de nicotine ont été retrouvées sur les mains et les doigts, voire des substances du tabac dans l’urine de non-fumeurs, y compris des enfants.

Et même s’ils n’ont jamais touché à une cigarette, ils contiennent des traces de tabac.

Et le problème est que ces substances libérées par le tabac peuvent altérer la fonction cellulaire, quel que soit le nombre de cigarettes fumées.

En outre, et comme le soulignent les experts, “des changements structurels ont été détectés dans l’acide désoxyribonucléique (ADN) de souris et d’humains”, causés par des éléments présents dans le tabac tiers.

En outre, la relation entre l’exposition au tabac de tiers chez l’homme et le risque de cancer basé sur l’exposition à certains de ses composants toxiques, présents dans des échantillons de poussière domestique, a également été étudiée.

Le résultat est que il existe un risque accru de cancer du poumon lié à l’exposition à ces substances, en particulier dans les premiers âges.

“Il n’y a pas de niveau d’exposition sûr au tabac de troisième main ou au vapotage de troisième main”, préviennent les spécialistes en pneumologie qui ont rédigé l’article.

Par conséquent, la meilleure façon de mettre fin à l’exposition à ces dépôts de composants toxiques serait d’interdire complètement la consommation de tabac et de cigarettes électroniques. Aussi des espaces privés.