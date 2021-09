Connaissiez-vous cette folle théorie du complot Nokia/Microsoft ?

in

Aujourd’hui marque l’anniversaire de l’achat par Microsoft de l’unité téléphonique de Nokia en 2013, dans le cadre d’un accord évalué à 5,4 milliards d’euros (plus de 7 milliards de dollars) à l’époque. Ce fut un moment majeur dans l’histoire du mobile, car Nokia était un pionnier dans l’industrie et l’acquisition a donné à Microsoft l’accès à une tonne de brevets et d’expertise connexes.

Malheureusement, l’histoire nous montre que les deux sociétés n’ont pas réussi à faire une brèche dans Android et iOS sur le long terme. Microsoft se retirerait de l’espace des smartphones en 2017, pour ne revenir qu’en 2020 avec le Surface Duo fonctionnant sous Android.

Néanmoins, le partenariat Microsoft/Nokia et l’accord éventuel ont abouti à l’émergence d’une théorie du complot plutôt farfelue.

Une taupe Microsoft chez Nokia ?

Oui, une théorie du complot folle est que le PDG de Nokia, Stephen Elop, qui a pris les rênes en tant que PDG en 2010, était une taupe pour Microsoft. Cette théorie du complot est en fait apparue bien avant que Microsoft ne rachète Nokia.

Un participant à l’événement MWC 2011 de Microsoft et Nokia (où les deux ont annoncé leur partenariat initial) a lui-même demandé à Elop s’il était un cheval de Troie. Le PDG de Nokia a nié que ce soit le cas et a déclaré que toute l’équipe de direction faisait partie de la décision d’aller avec Microsoft.

Bien sûr, un étranger posant cette question pourrait ne pas mériter l’attention, mais la théorie du complot a gagné du terrain lorsque le sujet a été évoqué par plusieurs employés de Nokia en 2011.

L’ancien employé de Microsoft, Stephen Elop, était PDG de Nokia, menant à l’accord de 5,4 milliards d’euros.

Le Global Post a fait état de ces affirmations pour la première fois en octobre 2011 (plus de huit mois après que Nokia et Microsoft se sont associés pour Windows Phone) dans un article intitulé « Les travailleurs de Nokia demandent, le directeur général est-il une taupe de Microsoft ? »

“Je pense que Microsoft attendra que le cours de l’action de Nokia baisse un peu plus, puis il les rachètera”, a déclaré un employé de Nokia à l’époque. Bien sûr, cela s’est finalement produit en 2013.

“C’est très suspect pour moi”, a déclaré un autre employé de Nokia au point de vente. « S’il veut du bien pour l’entreprise, pourquoi essaie-t-il de la détruire et de faire baisser le cours de l’action ? Il y a beaucoup de théories du complot ici.

“Parfois, il est difficile de savoir où se situe sa loyauté”, aurait déclaré à l’époque un ancien employé.

Ces commentaires sont intervenus des mois après qu’Elop a publié une note interne tristement célèbre disant que Nokia se tenait sur “une plate-forme en feu”. Cela n’a pas aidé les choses qu’Elop ait rejoint Nokia directement de Microsoft, où il était à la tête de la division commerciale qui comprenait Microsoft Office.

Pour être juste, Nokia était à la croisée des chemins pendant cette période. Son système d’exploitation mobile Symbian était un gâchis fracturé et vieillissant qui n’a pas été conçu avec le toucher à l’esprit dès le départ. La société travaillait également d’arrache-pied sur sa plate-forme MeeGo interne ambitieuse, mais cela avait été retardé plusieurs fois avant le lancement du premier téléphone MeeGo fin 2011.

Elop “n’était pas un cheval de Troie”

Y a-t-il du vrai dans cette théorie du complot ? Eh bien, à part la réponse susmentionnée d’Elop, la meilleure réponse à cette question peut être trouvée via un livre écrit par deux journalistes finlandais en 2014. L’opération Elop de Pekka Nykänen et Merina Salminen a vu de nombreux entretiens menés avec des personnes qui avaient connaissance » des événements de Nokia.

“Après plus d’une centaine d’entretiens, nous sommes complètement convaincus d’une chose : le discours sur tout complot derrière Elop est sans aucun fondement”, ont écrit les auteurs. Ils ont continué :

Elop n’était pas un cheval de Troie. Microsoft ne l’a pas introduit clandestinement dans Nokia avec un plan pour acheter plus tard l’activité de téléphonie de Nokia à bas prix. Nos entretiens n’ont donné aucune indication – aucune, que ce soit – qui aurait laissé entendre que cela aurait même pu être possible.

Les journalistes ont également noté que la théorie du complot était “absurde” car Elop a été choisi par le conseil d’administration de Nokia. En outre, plusieurs personnalités importantes au sein de Microsoft, telles que Bill Gates et le futur PDG Satya Nadella, auraient exprimé leur forte opposition au PDG de Microsoft, Steve Ballmer, souhaitant acheter Nokia en premier lieu.

Cependant, le livre suggère qu’Elop “à bien des égards, est l’un des pires PDG au monde, sinon le pire”. Les auteurs notent que Nokia était valorisé à 29,5 milliards d’euros la veille du lancement d’Elop et à 11,1 milliards d’euros lors de l’annonce de l’acquisition de Microsoft. Ils ont également critiqué l’approche résolue d’Elop au lieu d’offrir une approche à plusieurs volets des smartphones comme nous l’avons vu avec Samsung (offrant des appareils Android, Windows Phone et Bada).

Un livre retraçant Nokia sous Stephen Elop affirme qu’il était un mauvais PDG plutôt qu’une taupe pour Microsoft.

Même ainsi, certains ne laisseront tout simplement pas mentir le complot. Après que Microsoft a vendu les droits de marque Nokia à HMD Global, HMD a fini par travailler avec Elop après que le Canadien ait rejoint l’opérateur australien Telstra en 2016. Alors que je travaillais pour une autre publication en 2017, j’ai rencontré le PDG de HMD de l’époque, Arto Nummela et lui a demandé ses réflexions sur la théorie du complot. « Je ne peux pas commenter. Vous devrez demander à Stephen Elop », sourit Nummela.

