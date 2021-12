connaît son histoire et les livres qu’il a écrits

La même année, le livre La ira de México : Sept voix contre l’impunité est publié en co-auteur avec Lydia Cacho, Sergio González Rodríguez, Diego Enrique Osorno, Emiliano Ruiz Parra, Marcela Turati et Juan Villoro. Là où les journalistes les plus importants du Mexique expriment l’indignation populaire, dans l’un des pays les plus dangereux pour pratiquer le journalisme.

En 2018, il a publié A Massacre in Mexico: The True Story Behind the Missing 43. Le récit définitif de la disparition de quarante-trois étudiants mexicains. Le journaliste d’investigation reconstitue les terribles événements de cette nuit et de ses conséquences, nous donnant l’image la plus complète.

En 2019, il publie son livre Le traître : Le journal secret du fils de May. C’est l’une des œuvres journalistiques les plus ambitieuses de la carrière d’Anabel Hernández. Son histoire remonte à janvier 2011, lorsqu’elle a été contactée par l’un des avocats de Vicente Zambada Niebla, plus connu sous le nom de Vicentillo, qui devait comparaître devant un tribunal de Chicago. L’intention était de partager avec la journaliste des documents et des faits qui développaient et clarifiaient plusieurs des épisodes qu’elle venait de publier dans Los señorres del narco.

Voici la couverture du dernier livre d’Anabel Hernández. (Courtoisie)

En 2020, il publie son livre Los Complices del Presidente. C’est le livre qui contient la plainte la plus cohérente et documentée qui a été faite jusqu’à présent sur la corruption et l’impunité pendant l’administration de Felipe Calderon.

En 2021, il lance Emma et les autres narco ladys. Anabel Hernández passe en revue les épouses et les amants les plus importants des dirigeants des cartels de la drogue, avec Emma Coronel, épouse de Joaquín « El Chapo » Guzmán comme protagoniste. Mentionnez le pouvoir qu’ont les femmes, au-delà de se considérer comme des accessoires et ce qui peut les amener à décider d’appartenir à ce monde.