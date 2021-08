Connaître la liste des nominés

MTV Video Music Award : découvrez la liste des nominés | Instagram

Tout semble indiquer que le célèbre chanteur canadien Justin Bieber Il est en tête de liste des nominés pour les MTV Video Music Awards, et c’est sans aucun doute qu’il a fait beaucoup d’efforts toute cette année et c’est pourquoi il sera récompensé.

Enfin ce jour la liste complète des nominés aux MTV Video Music Awards et le chanteur canadien Justin Bieber est en tête des nominations avec sept finalistes au total.

Notamment, le matériel EP de Justin Bieber a reçu un total de sept nominations dans les 14 catégories MTV VMAS et est en passe d’être le grand gagnant de la livraison.

Cela peut vous intéresser : Mille dollars de substances, Justin Bieber se fournit en récréation

En outre, Megan Thee Stallion, Billie Eilish, Olivia Rodrigo et parmi les nominés latins sont Bad Bunny, Maluma, Karol G, J Balvin et Rosalía.

MTV a annoncé mercredi les nominations pour les MTV Video Music Awards 2021, avec Justin Bieber en tête en tant qu’artiste avec le plus de mentions de cette année.

Il a reçu un total de sept nominations, dont Artiste de l’année et Meilleure chanson pop, pour “Peaches”, suivi de près par Megan Thee Stallion, avec six.

Les MTV Video Music Awards (VMA) 2021 reviendront à New York le dimanche 12 septembre et seront diffusés en direct depuis le Barclays Center dans 180 pays du monde.

Et bien, sans plus tarder, nous mentionnons qui sont les nominés :

1

Vidéo de l’année

-Cardi B : WAP [ft. Megan Thee Stallion]Dj khaled

-Drake : Popstar (avec Justin Bieber)

-Doja Cat : Embrasse-moi plus [ft. SZA]

-Ed Sheeran : Mauvaises habitudes

-Lil Nas X : “MONTERO (Appelle-moi par ton nom)”

-The Weeknd : “Sauve tes larmes”

2

Artiste de l’année

-Ariana Grande

-Doja chat

-Justin Bieber

-Megan Thee étalon

-Olivia Rodrigo

-Taylor Swift

3

Chanson de l’année

-24kGoldn : “Humeur” [ft. iann dior]

-Silk Sonic : “Laissez la porte ouverte”

-BTS : “Dynamite”

-Cardi B : “WAP” [ft. Megan Thee Stallion]

-Dua Lipa : “En lévitation”

-Olivia Rodrigo : “permis de conduire”

4

Meilleur nouvel artiste, présenté par Facebook

-24kOr

-Donner sur

-Le Kid LAROI

-Olivia Rodrigo

-Polo G

-Sweetie

5

Émission PUSH de l’année

-Septembre 2020 : Wallows – Vous vous ennuyez encore ?

-Octobre 2020 : Ashnikko – Marguerite

-Novembre 2020 : SAINT JHN – Magnifique

-Décembre 2020 : 24kGoldn – Coco

-Janvier 2021 : JC Stewart – Break My Heart

-Février 2021 : Latto – Sex Lies

-Mars 2021 : Madison Beer – Égoïste

-Avril 2021 : Le Kid LAROI – Sans Toi

-Mai 2021 : Olivia Rodrigo – permis de conduire

-Juin 2021 : fille en rouge – Sérotonine

-Juillet 2021 : Fousheé – Ma bave

-Août 2021 : jxdn – Pensez à moi

6

Meilleure collaboration

-24kGoldn : Humeur [ft. iann dior]

-Cardi B : WAP [ft. Megan Thee Stallion]

-Doja Cat : Embrasse-moi plus [ft. SZA]

-Drake rit maintenant pleure plus tard [ft. Lil Durk]

-Justin Bieber – Pêches [ft. Daniel Caesar, Giveon]

-Miley Cyrus – Prisonnière [ft. Dua Lipa]

7

Meilleure vidéo pop

-Ariana Grande – postes

-Billie Eilish – Donc je suis

-BTS – Beurre

-Harry Styles – Traitez les gens avec gentillesse

-Justin Bieber – Pêches [ft. Daniel Caesar, Giveon]

-Olivia Rodrigo – bon 4 u

-Shawn Mendes – Merveille

-Taylor Swift – saule

8

Meilleur hip-hop

-Cardi B : “WAP” [ft. Megan Thee Stallion]

-Drake : “Rire maintenant pleurer plus tard” [ft. Lil Durk]

-Petit bébé : “Sur moi (Remix)” [ft. Megan Thee Stallion]

-Moneybagg Me: “Said Sum”

-Polo G : “RAPSTAR”

-Travis Scott : “FRANCHISE” [ft. Young Thug & M.I.A.]

9

Meilleure vidéo rock

-Evanescence : “Utiliser ma voix”

-Foo Fighters : “Honte Honte”

-John Mayer : “Dernier train à la maison”

-Les tueurs : « l’avertissement de ma propre âme »

-Kings of Leon : “Le Bandit”

-Lenny Kravitz : “Augmenter les vibrations”

dix

Meilleure vidéo alternative

-Bleachers : « Arrêtez de faire de la peine »

-Animaux de verre : « Vagues de chaleur »

-Imaginez les dragons : “Suivez-vous”

-Machine Gun Kelly : “le meilleur ami de mon ex” [ft. blackbear]

-vingt et un pilotes : “Shy Away”

-WILLOW : “âme transparente” [ft. Travis Barker]

Onze

Meilleure vidéo latine

-Bad Bunny / Jhay Cortez : « Dákiti »

-Billie Eilish / Rosalía : “Tu vas l’oublier”

-Black Eyed Peas / Shakira : ” GIRL LIKE ME “

-J Balvin / Dua Lipa / Bad Bunny / Tainy : « UN DIA (UN JOUR) »

-Karol G : “Bichota”

-Maluma : “Hawaï”

12

Meilleure vidéo R&B

-Beyoncé / Blue Ivy / SAINt JHN / WizKid : « BROWN SKIN GIRL »

-Silk Sonic : “Laissez la porte ouverte”

-Chris Brown / Young Thug: “Go Crazy”

-Giveon : « ANNIVERSARY “

-ELLE : “Viens à travers” [ft. Chris Brown]

-SZA : “Bons jours”

13

Meilleure vidéo K-Pop

– (G) I-DLE : “DUMDi DUMDi”

-BLACKPINK / Selena Gomez : « Glace »

-BTS : “Beurre”

-Monsta X : “Joueur”

-SEVENTEEN : “Prêt à aimer”

-DEUX FOIS : “Sans alcool”

14

Vidéo pour de bon

-Billie Eilish : “Votre pouvoir”

-Demi Lovato : “Danse avec le diable”

-ELLE : “Combat pour toi”

-Kane Brown : « Belle partout dans le monde »

-Lil Nas X : “MONTERO (Appelle-moi par ton nom)”

-Pharrell Williams : “Entrepreneur” [ft. JAY-Z]

quinze

Meilleure orientation

-Billie Eilish : “Votre pouvoir” (réal. Billie Eilish)

-DJ Khaled ft. Drake : “POPSTAR” (réalisé par le réalisateur X)

-Lil Nas X : “MONTERO (Appelle-moi par ton nom)” (réal. Lil Nas X et Tanu Muino)

-Taylor Swift : “saule” (réal. Taylor Swift)

-Travis Scott ft. Young Thug & MIA : « Franchise » (réal. Travis Scott)

-Tyler, le créateur – « LUMBERJACK » (dir. Wolf Haley)

16

Meilleure cinématographie

-Beyoncé / Blue Ivy / SAINt JHN / WizKid : « BROWN SKIN GIRL » (Benoit Soler, Malik H. Sayeed, –MOHAMMAED ATTA AHMED, Santiago Gonzalez, Ryan Helfant)

-Billie Eilish : « Donc je suis » (Rob Witt)

-Foo Fighters : “Honte Honte” (Santiago Gonzalez)

-Justin Bieber ft. Chance The Rapper : « Holy » (Elias Talbot)

-Lady Gaga : « 911 » (Jeff Cronenweth)

-Lorde : « Énergie solaire » (Andrew Stroud)

17

Meilleure direction artistique

-Beyoncé / Shatta Wale / Major Lazer : « DÉJÀ » (Susan Linns, Gerard Santos)

-Ed Sheeran : « Mauvaises habitudes » (Alison Dominitz)

-Lady Gaga : « 911 » (Tom Foden, Peter Andrus)

-Lil Nas X : « MONTERO (Appelle-moi par ton nom) » (John Richoux)

-Saweetie pi. Chat Doja : “Meilleur ami” (Art Haynes)

-Taylor Swift : “saule” (Ethan Tobman, Regina Fernandez)

18

De meilleurs effets visuels

-Bella Poarch : “Build A Bitch” (Andrew Donoho, Denhov Visuals, Denis Strahhov, ReinJakobson, Vahur Kuusk, Tatjana Pavlik, Yekaterina Vetrova)

-Coldplay : « Higher Power » (effets visuels : Mathématique)

-Doja Cat & The Weeknd : « You Right » (effets visuels : La Pac, Anthony Lestremau, Julien Missaire, Petr Shkolniy, Alexi Bailla, Micha Sher, Antoine Hache, Mikros MPC, Nicolas Huget, Guillaume Ho Tsong Fang, Benjamin Lenfant, Stéphane Pivron, MPC Bangalore, Chanakya Chander, Raju Ganesh, David Rouxel)

-Animaux de verre : « Mandarine » (effets visuels : Ronan Fourreau)

-Lil Nas X : « MONTERO (Call Me By Your Name) » (effets visuels : Mathématique)

-P!NK : « All I Know So Far » (effets visuels : Dave Meyers, Freenjoy Inc)

19

Meilleure chorégraphie

-Ariana Grande : “34 + 35”

-BTS : “Beurre”

-Ed Sheeran : “Mauvaises habitudes”

-Foo Fighters : “Honte Honte”

-Harry Styles : “Traitez les gens avec gentillesse”

-Marshmello & Halsey : “Soyez gentils”

vingt

Meilleur montage

-Silk Sonic : “Laissez la porte ouverte”

-BTS : “Beurre”

-Drake : « Qu’est-ce qui suit ? »

-Harry Styles : “Traitez les gens avec gentillesse”

-Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon : “Pêches”

-Miley Cyrus ft. Dua Lipa : “Prisonnier”