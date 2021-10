Connaître l’avant et l’après de ses nombreuses chirurgies

Belinda : Connaît l’avant et l’après de ses nombreuses chirurgies | Instagram

Il ne fait aucun doute qu’aujourd’hui chanteur Belinda est l’une des plus belles femmes, cependant, pouvoir l’être semble tellement que cela lui a coûté cher, car tout au long de sa vie, on sait qu’elle a subi plusieurs chirurgies Plastique.

Et c’est que bien qu’il n’y ait malheureusement aucune preuve concluante, plusieurs photographies qui circulent sur divers réseaux sociaux montrent que le charismatique chanteur et actrice, a subi plusieurs chirurgies esthétiques pour mettre en valeur ses charmes.

Comme nous l’avons mentionné, Belinda est l’une des femmes les plus attirantes du monde artistique et sa sensualité est capable d’avoir un impact sur n’importe qui.

La chanteuse d’origine espagnole est propriétaire de l’un des plus beaux visages de la série, cependant, son visage angélique et ses traits apparemment affinés au fil des ans ont fait penser à plus d’un que la beauté de Belinda Peregrín Schull est sans aucun doute un produit du scalpel.

C’est ainsi que la chanteuse a beaucoup changé au fil du temps, elle a même subi une transformation qui l’a rendue très différente de lorsqu’elle a commencé sa carrière d’enfant star sur Televisa.

De cette façon, on pense que ce changement favorable se serait sans aucun doute produit avec l’aide de chirurgies plastiques.

Et c’est qu’en comparant les photographies du passé de l’interprète avec celles d’aujourd’hui, ses traits révèlent des changements dans sa physionomie qui pourraient difficilement être des conséquences de la perte de poids corporel.

C’est pourquoi les chirurgiens assurent que Belinda a eu recours à plusieurs chirurgies esthétiques pour parfaire son visage et même sa silhouette.

Et bien, pour aller droit au but, l’insatisfaction apparente de Belinda vis-à-vis de ses traits naturels lui aurait fait subir au moins 19 interventions chirurgicales, parmi lesquelles la rhinoplastie (nez), l’affinement du menton et la bichétomie (pour définir les pommettes) se démarquent.

Cependant, certains médias soulignent qu’elle n’a subi qu’environ 11 interventions chirurgicales qui ont très bien mis en valeur sa beauté.

L’avant et l’après de l’actrice auraient nécessité diverses procédures esthétiques qui méritent d’être détaillées.

Par exemple, l’une des chirurgies les plus notoires que vous ayez sur votre visage est celle du nez (rhinoplastie), car avant, il n’avait pas l’air renversé ou aussi petit qu’aujourd’hui.

Il est à noter que ce changement a été extrêmement évident en 2009, année au cours de laquelle Belinda a subi sa première chirurgie esthétique et son nouveau physique a été exposé dans divers médias.

À cette époque, la chanteuse a souligné qu’il s’agissait d’une opération nécessaire, car elle avait du mal à respirer, bien que la taille et la forme de son nez aient été modifiées.

Cependant, la chanteuse n’aurait pas été satisfaite du résultat et en 2012, elle a été surprise en train de quitter un hôpital de New York avec le nez bandé, ce qui a conduit à des spéculations sur une retouche de raffinement nasal.

D’autre part, le menton est une autre partie de son visage qu’il a modifiée pour améliorer considérablement ses traits et rendre son visage plus affiné ou allongé.

On pense que Belinda aurait subi une mentoplastie pour définir le contour de son visage et ainsi laisser derrière elle l’image de la tendre fille pour devenir l’une des plus belles femmes de la série.

Cependant, l’interprète de « Love at first sight » a également subi une opération pour un lifting des pommettes, avec lequel elle a réalisé ce visage parfait qu’elle revendique désormais sur ses réseaux sociaux.

Selon le docteur Lemus, le lifting des pommettes subi par la chanteuse a fini par lui donner ce visage tourné.

Mais l’ex-coach de « La Voz México » de TV Azteca a également eu une transformation radieuse dans sa silhouette, qu’elle aurait obtenue après être passée plusieurs fois au scalpel.

Certains médias soulignent que les changements dans son corps étaient notoires en 2013, lorsqu’ils ont vu que son petit buste avait soudainement augmenté.

Avec cela, la mammoplastie payée a été rendue visible, bien que son derrier ait également déjà l’air avec un plus grand volume, elle a donc également opéré ses fessiers.

Et afin d’avoir une taille plus fine et un remodelage de sa silhouette la plus flatteuse, l’interprète de « Lumière sans gravité » a subi une liposuccion.

La vérité est qu’avec le temps, il est devenu de plus en plus évident qu’il y avait une grande différence chez Belinda avant et après les chirurgies, mais un dernier changement manquait.

Soudain, Belinda est passée d’un abdomen plat et lisse à un abdomen marqué, ce qui a été perçu comme une transformation très naturelle de sa silhouette et qui a fini par définir sa silhouette sculpturale et très enviée.

Comme si cela ne suffisait pas, on soupçonne que, comme de nombreuses célébrités aujourd’hui, Belinda a subi une augmentation des lèvres et a modifié ses sourcils pour encadrer davantage son beau visage.