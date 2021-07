Connaître le matériel qui monte votre PC sans avoir à l’ouvrir | La technologie

Si vous ne savez pas quel est le matériel de votre ordinateur, il existe plusieurs façons de savoir exactement ce que votre PC a monté à l’intérieur sans avoir à l’ouvrir pour le voir, une solution qui n’aide pas toujours non plus.

Le matériel est tout ce qui constitue les entrailles de votre PC, comme le processeur, le disque dur, la RAM et même l’alimentation qui allume tous les composants.

Il est important de connaître le matériel de notre équipement car à un moment donné nous pouvons en avoir besoin, par exemple lorsque nous voulons étendre la mémoire ou changer un type de composant tel que la carte vidéo. Si nous savons ce que nous roulons, nous pouvons toujours acheter quelque chose de mieux, mais si nous ne le savons pas, comme cela est évident, nous pouvons nous tromper.

Cela peut aussi être la situation dans laquelle nous devons installer un programme Il a au moins certaines spécifications, donc connaître notre matériel nous fera savoir si ce logiciel est compatible avec ce que nous avons ou si, au contraire, nous n’aurons pas la possibilité de le déplacer.

Comment pouvons-nous connaître notre matériel avec Windows 10 ?

La vérité est que Windows 10 nous offre plusieurs moyens pour connaître le matériel de notre PC. Bien entendu, les informations, selon chacune des méthodes, peuvent être plus ou moins étendues et avec plus ou moins de détails.

Paramètres Windows

C’est le moyen le plus utilisé car il est peut-être aussi le plus simple, il est donc utilisé par de nombreux utilisateurs, bien que ce ne soit pas que nous ayons de bonnes informations, bien que nous ayons les bases.

Allons à l’icône Réglage qui se trouve dans le menu démarrer en bas à gauche en forme de roue dentée. Puis une autre fenêtre s’ouvre où il faut cliquer sur Système afin que nous puissions ensuite trouver où il est dit À propos de (menu à droite) endroit où il faut appuyer. Nous verrons alors comment dans le les informations sur le côté droit de l’écran apparaissent comme le nom de l’appareil, le processeur, la RAM ou la version de Windows 10. Il y a peu de données, mais plusieurs fois cela suffit et on ne cherche pas plus.

Panneau de commande

Une autre façon pour Windows 10 de nous offrir les mêmes informations sur le matériel de notre ordinateur que nous avons vues dans le cas précédent est via le Panneau de configuration. Vous n’avez qu’à faire ce qui suit :

On a écrit panneau de commande dans la zone de la barre des tâches où vous pouvez écrire. Une fois que nous obtenons l’icône dans la liste déroulante suivante, cliquez dessus et nous verrons comment nous l’avons déjà entré. Alors cherchons et entrons dans la section Système de sécurité. Maintenant, nous cliquons sur Système. À ce moment, vous vous rendrez compte qu’il nous renvoie au même écran que nous avons vu dans le cas précédent avec les mêmes données, concises, mais valables dans de nombreux cas.

Informations système

Il existe une autre façon de voir le matériel de notre ordinateur sous Windows 10 où les informations que nous allons recevoir sont beaucoup plus complètes. De plus, la façon de le voir est très simple, puisque nous utiliserons une commande.

Nous devons activer le exécuter la fenêtre et pour ça on va appuyer sur les touches en même temps Windows + R. Une fois cette fenêtre lancée il est temps d’y écrire msinfo32 et cliquez Acceptez ou appuyez sur Entrée de notre clavier. À ce moment-là, une autre fenêtre s’ouvrira pour nous où nous verrons beaucoup de informations sur le matériel qui compose notre ordinateur, étant capable de connaître des données aussi importantes que la RAM, le processeur, la carte graphique et le reste des composants. Pour tout savoir, nous devrons ouvrir les onglets et sous-onglets du menu qui apparaît sur le côté gauche.

DirectX Dxdiag

Une autre façon de connaître les informations sur le matériel de notre PC, bien qu’elle ne soit pas aussi exhaustive que la dernière que nous venons de voir, est l’outil DirectX, car avec lui, nous verrons également des données sur les composants qui composent notre équipement.

Nous devons appuyer à nouveau sur les touches Windows + R pour afficher la fenêtre d’exécution. Une fois qu’il est opérationnel, il ne nous reste plus qu’à écrire Dxdiag pour ensuite cliquer sur OK ou touche Entrée clavier. À ce moment-là, nous verrons plusieurs données qui peuvent nous servir pour ce dont nous parlons dans cet article. Nous pouvons accéder à d’autres onglets tels que Écran ou Son, où il y aura également des informations pertinentes.

Applications tierces

Non seulement pouvons-nous utiliser Windows 10 pour voir le matériel de notre ordinateur, mais il existe également plusieurs applications tierces qui peuvent nous servir à cet effet, certaines d’entre elles extrêmement complètes avec lesquelles nous saurons parfaitement quels sont les composants qui le composent notre unité.

Nous verrons plusieurs programmes qui peuvent nous servir, parmi les nombreux qui existent à cet égard, actuellement sur le marché. Ce sont les plus utilisés et ceux qui, selon nous, fonctionnent le mieux.

CPU-Z

Nous aurons deux options lors de l’exécution de ce logiciel gratuit sur l’ordinateur, car nous pouvons télécharger le fichier installer ou télécharger un ZIP que nous pourrons l’emporter où nous voulons, car nous pouvons travailler avec sans avoir à l’installer dans le système.

Dès que nous ouvrirons CPU-Z, nous verrons comment nous montre une multitude de données, en plus de pouvoir utiliser les onglets, vous devez localiser encore plus d’informations. C’est un programme qui s’utilise de manière très simple et qui nous donnera l’occasion d’apprendre beaucoup de choses intéressantes sur tout ce qui compose notre équipe.

AIDA64 Extrême

AIDA64 Extreme est un autre logiciel avec lequel nous pouvons savoir, avec grand détail, tout ce qui est à l’intérieur de notre PC. La version gratuite a le fardeau qu’il y a certaines données qu’elle ne montre pas, ce qui signifie que, si nous voulons qu’elle fonctionne à cent pour cent, nous devrons payer pour la version payante.

En ce qui concerne la conception de programme nous devons considérer qu’il est mieux préparé que le précédent que nous avons vu, étant plus moderne et surtout plus visible toutes les données, sans être encombrées et avec une clarté appréciée surtout si nous recherchons un composant spécifique dont nous voulons connaître sa capacité ou la marque qui l’a fabriqué.

Avec tout ce que nous vous avons dit, vous serez en mesure de savoir avec certitude quel est le matériel de votre ordinateur. Comme vous l’avez vu, c’est beaucoup plus simple que vous ne pouvez l’imaginer au début.