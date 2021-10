Connaître le plus vu pendant le week-end

Netflix : Connaître les plus regardés pendant le week-end | Instagram

Aujourd’hui, nous allons commencer la semaine avec une liste des contenus les plus consultés dans le Plate-forme de Netflix pendant le week-end, donc si vous n’avez pas eu le temps d’en voir un, vous devez absolument le faire avant la fin de la semaine.

Comme prévu, peu à peu la série « The Squid Game » perd de sa force dans le Netflix le plus regardé et c’est qu’il y a quelques semaines, c’était le plus parlé dans les réseaux sociaux, mais apparemment ce n’est pas tellement.

C’est vrai, alors que les jours passent et que d’autres productions sortent au sein du catalogue de la plateforme logo rouge.

Ce lundi, la troisième saison de la célèbre série « You » s’est classée comme la plus populaire, déplaçant le Sud-Coréen à la deuxième place.

Si vous faites partie de ceux qui sont toujours attentifs aux tendances sur Netflix ou que vous voulez juste voir quelque chose de populaire sur la plateforme, nous partageons ici la liste des plus vues durant ce week-end :