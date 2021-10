Connaître les aspects positifs, négatifs et les facteurs de risque avant d’investir dans des actions informatiques américaines

À plus long terme, une tendance à l’abandon de la mondialisation et une demande refoulée de technologies améliorant la productivité sont susceptibles d’améliorer la situation financière déjà solide d’une grande partie du secteur.

L’industrie des technologies de l’information est devenue un grand gagnant pour les investisseurs boursiers, avec des géants mondiaux comme Apple, Microsoft, Amazon et bien d’autres en tête du rallye boursier au cours des 18 derniers mois. Bien que le secteur offre des perspectives prometteuses, il existe des risques associés dont les investisseurs doivent être conscients. Le secteur des technologies de l’information comprend les logiciels et les services, le matériel et l’équipement technologiques (par exemple, les téléphones mobiles, les ordinateurs personnels), les semi-conducteurs et l’équipement à semi-conducteurs.

David Kastner, directeur, stratège principal en investissement, Schwab Center for Financial Research, présente un point de vue sur 11 secteurs d’actions, y compris les technologies de l’information. Extraits (sur les technologies de l’information) :

Les technologies de l’information sont un secteur très concentré, avec seulement une poignée d’entreprises représentant plus de 50 % du poids du secteur, dont les deux mastodontes Apple et Microsoft.

Bien que ceux-ci soient généralement le principal moteur de la performance du secteur, les impacts liés à COVID-19 ont été généralisés et positifs pour une grande partie du secteur, augmentant la demande des consommateurs pour les PC, le matériel de jeu, les logiciels, les appareils personnels et les services de paiement en ligne (bien qu’à les frais des services de carte de crédit traditionnels par Visa et MasterCard) – bien que la demande technologique des consommateurs puisse s’estomper après la flambée liée au COVID-19.

Après une baisse des dépenses en capital, certains signes indiquent que les investissements dans le cloud et les équipements réseau se redressent, ce qui pourrait persister si l’expansion économique se poursuit.

En outre, le déploiement en cours de l’infrastructure sans fil 5G est susceptible de s’accélérer, ce qui augmentera la demande de composants de télécommunication et de semi-conducteurs. Les problèmes de chaîne d’approvisionnement, qui s’avèrent considérablement problématiques pour l’approvisionnement en semi-conducteurs, constituent un risque important de court à intermédiaire.

À plus long terme, une tendance à l’abandon de la mondialisation et une demande refoulée de technologies améliorant la productivité sont susceptibles d’améliorer la situation financière déjà solide d’une grande partie du secteur.

Contrebalançant les solides fondamentaux, l’optimisme des investisseurs quant au potentiel de croissance futur a poussé de nombreuses mesures de valorisation bien au-dessus de la moyenne historique ; des taux d’intérêt plus élevés peuvent peser sur la valeur perçue par les investisseurs des bénéfices futurs. De plus, il existe des risques législatifs et antitrust croissants pour certaines des plus grandes entreprises du secteur.

Enfin, la forte dynamique relative des prix au début de la crise du COVID-19 a faibli au cours des derniers trimestres.

Points positifs pour le secteur

Les tendances de déploiement et de délocalisation de la 5G sont des thèmes qui soutiennent les fondamentaux. Des bilans généralement solides et un potentiel de croissance des bénéfices avec de faibles coûts de financement ; la technologie des services financiers et la flambée des ventes au détail en ligne soutiennent l’infrastructure et les logiciels de cloud computing. avec l’investissement technologique ; les dépenses en capital s’améliorent, en particulier avec les perspectives de dépenses d’infrastructure technologique.

Points négatifs pour le secteur

Les valorisations sont très tendues par rapport à la moyenne historique, ce qui fait des taux d’intérêt plus élevés attendus un vent contraire important. Les semi-conducteurs sont rares dans un contexte de très faibles stocks et d’une forte demande. Le secteur est fortement concentré sur quelques valeurs.

Risques pour le secteur

Des poursuites antitrust potentielles aux États-Unis et en Europe.

