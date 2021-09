Connaître les avantages et les inconvénients d’investir dans des fonds ELSS

Le plan d’épargne lié à des actions investit en bourse et le risque est similaire à un investissement en bourse.

Les fonds communs de placement sont maintenant considérés comme l’une des meilleures options d’investissement. Les experts disent que cela est dû à leurs rendements plus élevés ainsi qu’à des avantages fiscaux. Les investissements dans les FM aident à réduire l’impôt à payer, tout en aidant l’investissement à croître à long terme.

ELSS (Equity-Linked Savings Scheme) est l’un de ces fonds communs de placement diversifiés dans lesquels l’épargne est investie sur les marchés boursiers et est généralement considérée par les investisseurs pour économiser de l’impôt tout en investissant.

Avec ELSS, un minimum de 65% des actifs du fonds ELSS est investi en bourse. Les investissements sous ELSS sont diversifiés et investis dans tous les secteurs et industries, contrairement à d’autres options de fonds telles que les fonds sectoriels, les services financiers et les infrastructures. L’investissement ELSS est éligible à une déduction fiscale d’un maximum de Rs 1,5 lakh par an en vertu de l’article 80C de la loi sur l’informatique.

Voici quatre avantages et inconvénients d’investir dans ELSS ;

Avantages des fonds communs de placement à économie d’impôt-

· Même si l’on peut investir dans ELSS à partir de Rs 500 jusqu’à n’importe quel montant, un investissement d’une valeur de Rs 1,5 lakh n’est éligible qu’aux avantages fiscaux en vertu de la section 80C.

· Ces fonds communs de placement à économie d’impôt sont assortis d’une période d’immobilisation obligatoire de 3 ans – la plus courte parmi les options d’investissement 80C tandis que d’autres options d’investissement offrent des périodes d’immobilisation de 6 à 15 ans.

· L’investissement dans ELSS doit être réalisé pour une période minimale de 3 ans, par conséquent, tout gain de la vente sera de nature à long terme.

Actuellement, tous les gains supérieurs à Rs 1 lakh sont imposables au taux de 10 %, les gains en capital à court terme étant imposés au taux de 15 %. Par conséquent, les fonds ELSS attirent des charges fiscales plus faibles.

· Selon les experts, tout en investissant dans ELSS, les investisseurs devraient choisir l’option SIP, qui permettra d’investir un montant fixe à intervalles réguliers ou périodiques.

Inconvénients d’ELSS –

· Les avantages totaux sont limités avec cet investissement. Par exemple, même si un investisseur investit Rs 8 lakh dans un fonds ELSS au cours d’une année en cours, il / elle bénéficiera d’avantages fiscaux uniquement pour le montant de Rs 1,5 lakh en vertu de la section 80C, quel que soit le montant total de l’investissement effectué dans ELSS. fonds.

· Les avantages fiscaux sont également limités avec ELSS. Les avantages fiscaux jusqu’à Rs 1,5 lakh seulement incluent d’autres avantages en vertu de l’article 80C tels que le PPF, le remboursement du principal du prêt immobilier, l’assurance-vie, entre autres. Par conséquent, si d’autres déductions s’élèvent déjà à une somme de Rs 1,5 lakhs, aucune déduction pour l’investissement dans le programme ELSS ne sera disponible pour l’investisseur.

· ELSS a un lock-in de 3 ans et l’argent ne peut pas être retiré avant cela. Contrairement à d’autres options d’investissement telles que les dépôts bancaires, PPF – dans le cadre des programmes ELSS, le retrait prématuré n’est pas autorisé avant la fin de la période de blocage.

· Comme son nom l’indique, le plan d’épargne lié à des actions investit sur le marché boursier et le risque est similaire à celui d’un investissement sur le marché boursier.

