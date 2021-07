Connaître les détails de la deuxième saison de Control Z | Instagram

Ils ont enfin donné un aperçu de ce que sera la prochaine saison de Contrôle Z, la série mexicaine du célèbre Plate-forme de Netflix, alors continuez à lire pour découvrir tous les détails de ce qui s’en vient.

Au cours de cette nouvelle saison, des mystères, des inconnus et des centaines de secrets de jeunesse seront désormais exposés en quête de vengeance.

C’est vrai, tout cela est maintenant de retour dans le Deuxième Saison de la série mexicaine Netflix, Control Z et que vous pourrez voir sur les écrans mondiaux à partir du 4 août prochain.

Enfin, le géant du streaming a partagé les premières images de la série avec Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan, Macarena García, Andrés Baida, Fiona Palomo, parmi d’autres jeunes acteurs mexicains qui ont attiré l’attention pour leurs performances lors de la première saison.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la première saison de cette série est sortie en mai 2020 et ce fut sans aucun doute un succès.

Selon la célèbre plateforme Netflix, cette fois la série Control Z est bien plus dangereuse et il y a une nouvelle menace qui va dévoiler tous les secrets de la communauté étudiante à la recherche de “Le vengeur” ​​de la mu3rt3 d’un des personnages emblématiques : “Luis”.

L’époque où le pire qui pouvait arriver était que vos secrets soient révélés à toute l’école est révolue depuis longtemps. La menacez-vous maintenant ? Le vengeur. Un personnage mystérieux qui cherche à venger la mort de Luis en terrorisant l’école. Tout ce que les étudiants veulent, c’est continuer leur vie et mettre ce qui est arrivé au pirate informatique derrière … mais The Avenger ne les laissera pas s’en tirer si facilement », lit-on dans un communiqué.

C’est ainsi que dans ce nouveau semestre, les protagonistes continueront leur vie et après la perte de Luis et la révélation de qui était le hacker, ils chercheront un moyen de se calmer.

Cependant, un étranger cherchera à se venger de ce qui s’est passé et causera à nouveau des problèmes, quelque chose qui venait un peu.

Et malgré avoir découvert le méchant de la série et avoir une vie en ordre, ce personnage cherchera un moyen de faire souffrir les membres du Collège national.

A noter que Control Z est réalisé par Alejandro Lozano et Bernardo de la Rosa ; Il est créé par Carlos Quintanilla, Miguel García Moreno et Adriana Pelusi et est produit par Billy Rovzar, Fernando Rovzar, Alejandro Lozano et Erica Sánchez Su par Lemon Studios.

La deuxième saison de la série mexicaine a la participation d’Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan, Macarena García, Andrés Baida, Fiona Palomo, Patricio Gallardo, Samantha Acuña, Patricia Maqueo, Ana Sofía Gatica, Rocío Verdejo, Rodrigo Cachero, Xabiani Ponce de León et Iván Aragón.

Après la première de la première saison de Control Z, en effet, un médium a eu l’occasion de s’entretenir avec Mauro Sánchez Navarro, un acteur qui a joué le hacker et qui a commenté les détails de ce thriller qui a été placé dès le début parmi les goûts de l’audience Netflix.

Dans cette série, vous ne tomberez pas amoureux des personnages dès le début, mais vous tomberez amoureux ou haïs pendant que vous les regardez, car il y a trop d’informations et petit à petit vous les découvrirez avec l’inconnu de qui c’est le hacker, qui crée cette folie et c’est ça l’important, qui te fait ouvrir la tête pour trouver le fil noir de l’histoire », a-t-il commenté.

« Il parle de diversité, d’acceptation de soi, parce que du coup on rentre dans ses problèmes et on ne sait pas ce qui arrive à l’autre, on ne voit que ce qu’on vit au jour le jour, on ne pense pas aux gens de le côté », a-t-il ajouté.

C’est ainsi que l’histrion de 31 ans a également expliqué que ce projet avait retenu son attention car il montre différents types de personnages afin que le public se sente identifié et accroché à l’intrigue.