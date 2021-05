connaître les plus pertinents du marché

18/05/2021

Act. À 11:29 CEST

Une caméra de voiture est sans aucun doute un complément idéal pour effectuer des manœuvres de stationnement, pour surveiller la voiture ou pour avoir plus d’informations sur tout incident de la route. Mais vous devez prendre en compte de nombreux facteurs lors de l’achat d’un afin que votre achat soit le plus pratique.

Caméra de bord et caméra arrière de voiture: guide et principales caractéristiques

Si vous avez commencé à chercher une caméra de tableau de bord ou une caméra arrière pour votre véhicule, vous aurez compris à quel point il peut être difficile de trouver la plus appropriée en raison du grand nombre de modèles existants. C’est pourquoi nous avons développé une série de fonctionnalités clés que vous devez revoir avant d’en choisir une: votre choix sera ainsi plus facile.

Résolution

La résolution sera le paramètre qui indiquera le niveau de détail des images capturées. Plus il y a de pixels, mieux c’est. Aujourd’hui, les caméras ont beaucoup évolué, nous vous recommandons donc d’en choisir une avec une résolution de 1080p. Nous pouvons trouver des résolutions allant jusqu’à 4K.

Champ de vision

Le champ de vision est le paramètre qui marquera l’angle maximum de la zone capturée par l’appareil. Si vous allez acheter une caméra de tableau de bord, assurez-vous qu’elle est assez grande, car elle est généralement installée sur le tableau de bord et, là, la zone est très petite.

Images par seconde

Les vidéos sont une séquence d’images. Plus la caméra prend d’images par seconde, plus l’image affichera d’informations et, à son tour, plus la vidéo occupera de mémoire. Nous vous conseillons d’en choisir un avec 30 fps, car il n’y a pas beaucoup de différence par rapport au 60 fps et on le verra parfaitement.

Vision nocturne

Beaucoup n’intègrent pas cette fonctionnalité, et la vérité est qu’elle est très utile pour se garer dans des conditions de faible visibilité ou pour prendre des vidéos ou des photos. Pour que votre voiture soit en sécurité 24 heures sur 24, il est préférable de l’intégrer.

Connectivité

Il est important qu’il puisse être connecté via Wi-Fi ou Bluetooth. C’est le moyen le plus simple d’accéder et de visualiser le contenu de votre caméra, d’effectuer des réglages ou d’accéder à toute autre fonctionnalité de votre choix. Ici, nous avons fait une sélection des 6 meilleurs appareils photo en fonction des caractéristiques et des opinions des utilisateurs qui les ont déjà essayés.

Rexing: parmi les meilleures caméras de voiture sur Amazon

La meilleure dashcam de 2021 Il doit inclure des fonctionnalités telles que celle de ce produit. Capable d’enregistrer sur 1080p, cette caméra grand angle peut être idéale pour tous ceux qui veulent conduire en toute sécurité. Bien entendu, sa technologie comprend un système Wifi pour le connecter à d’autres appareils ou pour partager les enregistrements.

En outre, il peut être utilisé comme caméra avant ou comme caméra arrière (pour faciliter le stationnement).

Enfin, vous devez considérer qu’il a un enregistrement en boucle. En termes simples, même si la carte mémoire micro SD est pleine, l’appareil continuera à enregistrer.

ACHETER (149,00 €)

Aigoss: bon, joli et pas cher

Si vous souhaitez acquérir l’un des meilleures caméras de voiture sur amazon, vous pouvez penser à cette option. Est la caméra capture un champ de vision très large, diminution des angles morts. En fait, il peut être tourné de 170 degrés afin que vous puissiez le concentrer sur les espaces qui vous conviennent le mieux. Il a un Écran LCD 3 pouces et d’une caméra qui enregistre FullHD (1080p).

D’autre part, il a un système de verrouillage d’urgence (G-sensor) pour capturer les collisions. Ainsi, si vous subissez un accident, la caméra le détectera et à aucun moment elle n’écrasera ou ne supprimera la vidéo.

ACHETER (33,99 €)

Adzome: avec des fonctionnalités incroyables

Au acheter une dashcam en ligne vous pouvez envisager d’en acquérir un qui puisse enregistrer en pleine résolution. Avec cet appareil photo, vous pouvez enregistrer en 4K et 2160p. Il a également une connexion par Wifi et GPS.

Il a d’autres fonctionnalités premium, comme le meilleure dashcamcomme la vision nocturne ou la détection de mouvement. Son écran de 2,4 pouces peut vous offrir la meilleure qualité d’image.

Bien sûr, cela, meilleure dashcam de 2021 Il doit répondre à vos attentes. Cet appareil photo comprend une batterie de 300 mAh. Alors, vous savez, c’est génial pour ceux qui voyagent fréquemment ou plusieurs heures par jour!

ACHETER (75,99 €)

TOGUARD avec GPS et wifi

Cette caméra vous permettra de connaître l’emplacement assez précisément à tout moment en intégrant un module GPS. De plus, grâce au fait qu’il intègre la technologie Wi-Fi, vous aurez accès à l’appareil photo à partir d’une application mobile où vous pourrez prendre des photos, télécharger des vidéos d’enregistrements, etc. La résolution qu’il présente est le Full HD, ce qui est plutôt bon et vous permettra de voir les images en détail.

ACHETER (69,99 €)

Caméra de tableau de bord AWESAFE

Il s’agit d’une caméra embarquée de dernière génération avec une résolution de 1080. Les enregistrements capturent chaque détail des scènes au millimètre près. Il intègre également un capteur de mouvement qui activera l’enregistrement lorsque la présence d’un obstacle est détectée. C’est un moyen très efficace de protéger votre voiture contre toutes sortes de vols ou de rayures.

ACHETER (25,49 €)

Caméra de tableau de bord Abask

Ceci est différent de ceux discutés ci-dessus. Il intègre, en usine, un écran IPS avec lequel vous pouvez voir instantanément tous les enregistrements. Il comporte également des détecteurs de mouvement qui allumeront la caméra en présence d’un obstacle. Mais l’une des meilleures fonctions est, sans aucun doute, le capteur G, qui permet de bloquer certains enregistrements en cas de collision ou de vol.

ACHETER (47,90 €)

Rétroviseur Azdome Dash Cam

Le plus surprenant est que sa forme imite celle d’un rétroviseur. Il comprend une double caméra avec laquelle vous pouvez voir à la fois l’arrière et l’avant de votre voiture. Et le plus incroyable, c’est qu’il dispose d’un capteur de sortie de voie, qui vous avertit lorsqu’une certaine tendance à l’abandonner accidentellement est détectée.

ACHETER (89,99 €)

Caméra de recul CHORTAU

C’est l’appareil le plus impressionnant de tous. Il a également la forme d’un rétroviseur, mais contrairement aux autres, il comprend un écran tactile avec lequel vous pouvez naviguer dans son interface. Il comprend une caméra arrière pour le stationnement, ainsi qu’une caméra frontale avec laquelle vous pouvez voir la route depuis un grand angle de vue. Comme vous pouvez le voir, la caméra de voiture est un complément très utile pour garer votre véhicule. De plus, leurs prix sont abordables et vous gagnerez beaucoup en sécurité.

ACHETER (59,99 €)

■ Ces offres ont été sélectionnées par une équipe Sport de manière indépendante en fonction de leurs critères et de leur expérience. Le sport perçoit une commission sur les ventes à partir des liens sur cette page. Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont à jour au 18 mai 2021.