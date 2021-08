Netflix : Connaître les premières pour septembre prochain | Instagram

Le mois d’août touche à sa fin et ils ont enfin publié la liste des premières au sein de la plate-forme Netflix, donc si vous voulez savoir quelles seront toutes leurs nouvelles, continuez à lire pour les connaître.

Enfin, le mois d’août est sur le point de se terminer et cela enlèvera également une grande partie de la chaleur, cependant, ce qui ne disparaît jamais, ce sont les premières et les nouvelles de Netflix.

Il ne fait aucun doute qu’il s’agit de la plateforme de streaming par excellence pour les séries, les films et bien sûr les documentaires.

Au mois de septembre En 2021, nous pourrons profiter de séries comme Lucifer, de l’arrivée tant attendue de La Casa de Papel et de quelques films très attendus comme Admission.

De plus, au cours du mois de septembre, nous pourrons profiter d’un total de 18 nouvelles séries, dont beaucoup très attendues, d’autre part, nous aurons 26 films à passer des heures devant notre téléviseur et des documentaires très intéressants.

1

Séries

1er septembre : Comment être un cow-boy (T1). 2 septembre : Commandement queer (T1). 3 septembre : Tibucán (T1), Diving Club (T1) et La Casa de Papel (Vol 1 – Part 5). 7 septembre : Sur le bord (T1). 8 septembre : Dans la nuit (T2). 10 septembre : Maîtres soudeurs (T1) et Lucifer (T6). 14 septembre : Les maisons de vacances les plus étonnantes du monde (T2). 15 septembre : C’est parti ! (T6) et Jouer avec le feu Latin Edition (T1). 16 septembre : He-Man et les Maîtres de l’Univers (T1). 17 septembre : Les Kardashian, The Squid Game (S1) et Sex Education (S3). 22 septembre : Chers blancs (T4). 24 septembre : Messe de minuit (T1). 2

Films

1er septembre : Gantz, The Sex Guru, Operation Escape, Kuroko no Basket, Crossing Destinations, Elizabethtown, Sniper : Hidden Fire, The Carcamales, An as3s1n0 under the bed, Stepping on our heels !, Admission et 50 nuances sorties. 6 septembre : Le fil invisible. 2 septembre : Barbie et Chelsea : l’anniversaire perdu et la fête de l’au-delà. 8 septembre : Baie d’Hiver. 10 septembre : Chasse aux proies et Kate. 14 septembre : Survival is the challenge : Mission on the mountain. 15 septembre : Contes à la tombée de la nuit. 16 septembre : J’ai toujours voulu être un cow-boy. 17 septembre : Bac nord : brigade des enquêtes criminelles. 20 septembre : Lady Bird. 22 septembre : Confessions d’une fille invisible. 24 septembre : My Little Pony : une nouvelle génération. 29 septembre : Nous étions des chansons. 3

Documentaires

1er septembre : Secrets du sport : Crimes et sanctions et Moments décisifs : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme. 6 septembre : Compte à rebours : mission spatiale Inspiration 4. 7 septembre : Secrets sportifs : Point de rupture. 8 septembre : Le Cercle : États-Unis. 9 septembre : Femmes et Assassin et Frères de Sang : Malcolm X et Muhammad Ali. 15 septembre : Schumacher.