Connaître sa cuisine : Importance des épices entières dans la cuisine indienne

Par Dolly Kumar

Un arôme enivrant s’empare de la cuisine et des environs lorsque des épices entières sont ajoutées à l’huile pendant la cuisson. Le parfum des épices grillées dans l’huile peut donner faim à n’importe qui. Dans les ménages indiens, le son crépitant de la torréfaction des épices entières suivi d’un arôme puissant est un appel qu’il est temps de manger.

Les épices entières font partie de la cuisine indienne depuis la nuit des temps. Peu importe dans quel état vous vous trouvez et ce que vous mangez pour le repas, végétarien ou non, il est impossible de ne pas avoir la saveur des épices entières. L’essence de toute cuisine indienne réside dans les épices. Cependant, les épices indiennes vont au-delà de la saveur et du goût. En plus de rendre les aliments savoureux, les épices indiennes ont plusieurs bienfaits pour la santé connus dans le monde entier.

Les épices entières sont parfaites pour la santé et le renforcement de l’immunité

Il y a des épices qui sont utilisées pour des plats spéciaux, et puis il y a des épices qui sont des ingrédients essentiels pour la cuisine de tous les jours. Par exemple, le curcuma, le poivre noir et le cumin sont des herbes utilisées quotidiennement et dans tous les plats, en particulier dans le nord de l’Inde. Maintenant, ils ne sont pas seulement utilisés pour la saveur et la couleur qu’ils apportent au plat. Il y a des avantages connus associés à ces épices. Le curcuma est également un anti-oxydant, anti-viral, anti-fongique, anti-cancérigène et anti-bactérien. Il a également des propriétés anti-inflammatoires et des propriétés cicatrisantes. Pendant la pandémie, l’épice a gagné en pertinence pour être le rappel de l’immunité.

De même, le poivre noir utilisé dans la nourriture quotidienne aide à perdre du poids et aide à se remettre de la toux et du rhume. Lorsqu’il est consommé avec de l’eau chaude le matin, il devient également un agent pour augmenter le métabolisme. Enfin, le cumin facilite la digestion, améliore l’immunité et traite les problèmes respiratoires et les problèmes de peau. La plupart des épices entières peuvent être consommées avec de l’eau chaude le matin ou en buvant l’eau dans laquelle elles sont trempées pendant la nuit pour des avantages à long terme.

Donne un goût prononcé aux aliments

Pour cette saveur supplémentaire qui ajoute du piquant au repas, les épices entières sont l’ingrédient parfait, qui présente également des avantages. Boutons floraux du clou de girofle, les clous de girofle sont antifongiques, antisceptiques et riches en Oméga 3. Disponibles et utilisés sous forme entière et moulue, les clous de girofle sont intensément aromatiques avec une saveur subtilement sucrée et une note d’amertume et d’astringence. Il apporte beaucoup de chaleur aux plats et est surtout utilisé pendant les hivers. L’épice polyvalente peut être associée à d’autres épices et également être ajoutée aux boissons, gâteaux, biscuits, etc.

La cannelle est une autre épice entière extrêmement polyvalente. On le trouve dans l’écorce interne de différentes espèces d’arbres, c’est pourquoi il a une saveur douce et boisée. Sa note d’agrumes et son goût épicé ajoutent un puissant punch à n’importe quel aliment. Principalement utilisé pour son condiment aromatique et comme saveur supplémentaire, on le retrouve dans différentes cuisines allant des plats salés aux desserts, en passant par les céréales du petit-déjeuner, les collations et le thé. Riche en propriétés anti-oxydantes/anti-inflammatoires, il réduit les ballonnements.

Utilisée comme assaisonnement dans les plats sud-asiatiques et les desserts scandinaves, la cardamome est une épice riche que l’on trouve dans les gousses de la cardamome. Vous pourriez chérir son arôme complexe avec une saveur de pin, fruitée et presque mentholée dans votre thé de tous les jours. Cependant, il a plus d’utilisations dans la cuisine que dans le thé. Du halwa et du kheer au kulfis, la cardamome peut être ajoutée à une variété de desserts indiens traditionnels. Il est également utilisé dans différents plats non végétariens pour une saveur supplémentaire. Riche source de vitamines A et C, la petite épice entière est également riche en calcium, en fer et en zinc.

Conclusion

Contrairement à la croyance populaire selon laquelle les épices ne sont pas saines, les épices entières largement utilisées dans les cuisines indiennes offrent divers avantages pour la santé. Ils peuvent être consommés seuls ou ajoutés à la nourriture pour leur arôme et leur saveur. Traditionnellement, les ménages indiens utilisaient ces épices comme ingrédients en raison de leurs avantages, mais dans le style de vie trépidant, nous avons commencé à oublier les racines. Voici un petit rappel de la façon dont les épices entières sont utilisées dans les repas et de leurs multiples bienfaits pour les gens.

(L’auteur est fondateur et directeur de Cosmic Nutracos, société mère de Gaia. Les opinions sont personnelles.)

