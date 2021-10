Connaître tous les mobiles qui ne pourront pas utiliser WhatsApp à partir de lundi

L’une des applications avec le plus d’utilisateurs dans le monde est l’application de messagerie WhatsApp. Malgré cela, l’application cessera de fonctionner dans divers modèles de téléphones portables à partir de demain Lundi 1er novembre. La raison de cette situation est que systèmes d’exploitation ils sont devenus vieux et ne sont plus utiles.

Ainsi, tous les appareils mobiles dotés de systèmes d’exploitation Android version 4.0.4 et précédent Les nouvelles mises à jour WhatsApp ne peuvent plus être téléchargées. De cette façon, tout les propriétaires qui ont ces mobiles Ils observeront comment l’application disparaît en raison de son inutilité.

Dans le cas où nous avons un mobile d’entreprise Manzana, nous devons avoir installé un iOS 10 ou un système d’exploitation encore meilleur pour continuer à compter sur l’application de messagerie. Ensuite, nous exposons le prêt de mobiles qui ne pourront plus utiliser WhatsApp.

Samsung

– Samsung Galaxy Trend Lite.

– Samsung Galaxy Tendance II.

– Le mini-samsung galaxy.

– Samsung Galaxy Ace2.

– Samsung Galaxy Xcover 2.

-Samsung Galaxy Core.

LG

– LG Lucide 2.

– LG Optimus F7.

– LG Optimus L3 II Dual.

– LG Optimus F5.

– LG Optimus L5 II.

– LG Optimus L5 II Dual.

– LG Optimus L3 II.

– LG Optimus L7 II Dual.

– LG Optimus L7 II.

– LG Optimus F6.

– LG Adopter.

– LG Optimus L4 II Dual.

– LG Optimus F3.

– LG Optimus L4 II.

– LG Optimus L2 II.

– LG Optimus F3Q.

ZTE

-ZTE Grand S Flex.

-ZTE V956.

-ZTE Grand X Quad v987.

– ZTE Grand Mémo.

Huawei

-Huawei Ascend G740.

– Huawei Ascend Mate.

-Huawei Ascend D2.

Autres modèles non compatibles avec WhatsApp

-Sony Xperia M.

– Wiko Cink Five.

– Wiko Darknight.

– Caterpillar Cat B15.

– Lenovo A820.

– UMi X2.

– Archos 53 Platine.

-HTC Desire 500.

– Faea F1.

– THL W8

