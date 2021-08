Connaître toutes les dates clés de la NBA dans sa saison 2021/22

Un autre des moments importants de la pré-saison en NBA répond à la décision des dates et à certains des événements les plus attendus de l’année. L’intersaison va bientôt se terminer et l’arrivée des premiers matchs officiels de la saison va commencer, les matchs de Noël tant attendus, le All-Star, le Play-In dispute, les Playoffs…

En tant qu’organisation, le NBA il a très peu de bugs. Nous parlons de l’une des entités sportives avec la capacité la plus énergique et la plus décisive pour contrôler toutes sortes de détails et que la réalité s’adapte autant que possible au script prédéfini.

Pour la même raison, plus de deux mois à l’avance, nous connaissons déjà toutes les dates clés de la saison et nous vous en parlerons ici.

Tu ne peux pas rater ça!

– Début de la formation: 28 septembre

– Début de saison: 19 octobre, avec deux matchs. Milwaukee Bucks contre Brooklyn Nets et Golden State Warriors contre Los Angeles Lakers.

– Première semaine de cours: des rencontres passionnantes les 20, 21 et 22 octobre. Celtics-Knicks, Clippers-Warriors, Nets-Sixers, Suns-Lakers…

– Rencontres de Noël: 25 décembre, l’une des journées les plus animées de toute l’année. LE menu n’est ni plus ni moins qu’un Hawks-Knicks, un Celtics-Bucks, un Warriors-Suns, un Lakers-Nets et un Mavs-Jazz.

– Fin de la phase régulière: 10 avril 2022.

– Jouer: 12-15 avril 2022.

– Séries éliminatoires: début le 16 avril.

– Finales NBA: Match 1 de la dernière série de la saison entre les champions de l’Est et de l’Ouest, jusqu’au 19 juin si un septième match est nécessaire.

Afin de ne perdre aucun de ces jours clés dans l’avenir de la meilleure compétition de la planète. Ne manquez aucun de ces grands événements !