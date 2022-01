Connect 2.0 : billets de concert, produits dérivés d’artistes et plus encore pour améliorer Apple Music

Il y a plusieurs lunes, Apple Music incluait une fonctionnalité appelée Connect qui permettait aux musiciens de partager du contenu directement avec les fans. Tout comme, vous savez, Twitter et Facebook. La fonctionnalité sociale de copie était vouée à l’annulation dès le début, mais l’esprit de Connect avait de bonnes intentions qui devraient encore être explorées.

Déconnecter

Apple Music Connect a commencé en tant que fonctionnalité de lancement du service de musique en streaming il y a six ans. Les artistes ont posté des messages initiaux aux fans et partagé les mêmes photos et vidéos que vous attendez des médias sociaux.

Des mois plus tard, vous pouviez facilement savoir quand Connect a fait ses débuts, car c’est à ce moment-là que le contenu le plus récent a été publié. Apple a envoyé Connect à la manière de Ping et a débranché la prise après trois années décevantes.

Apple Musique Connect 2.0

Connecter artistes et fans a toujours été une opportunité pour Apple, inventeur de l’iPod et propriétaire de la boutique iTunes. La technologie est ce qui comble le fossé entre les musiciens et leurs bases de fans géantes. Cela n’a jamais été aussi pertinent qu’aujourd’hui avec les méthodes de paiement numériques, le streaming vidéo de haute qualité et les expériences audio immersives que nous pouvons emporter partout.

En 2022, j’aimerais aller sur la page des artistes de blink-182 pour savoir si le groupe est en tournée, acheter des billets avec Apple Pay et acheter des marchandises comme des disques physiques ou des supports connexes comme « Sellout » de Dan Ozzi. Au lieu de cela, une recherche Google est le moyen le plus rapide de trouver des dates de tournée et des billets de concert, les groupes ne peuvent pas vendre de produits via l’application Musique, et vous devez suivre un artiste de près en dehors d’Apple Music pour connaître les médias associés.

De la musique à toutes les oreilles

Quelque chose que j’ai fait récemment est d’acheter un billet de concert pour une performance en direct d’Angels & Airwaves diffusée sur Apple TV en 4K – c’est le genre de chose qui pourrait être transparente via Apple Music en tant qu’expérience intégrée et non en tant que service tiers. La performance était disponible à la demande pendant une courte période de temps, mais je serais prêt à payer une prime pour conserver la performance en direct pour la diffusion en continu à tout moment.

Apple peut historiquement se démarquer lors de l’intégration de fonctionnalités sociales dans des applications, mais l’entreprise sait comment prendre en charge une expérience de commerce numérique. Construire un backend qui prend en charge ces fonctionnalités et d’autres moyens de soutenir les artistes serait de la musique aux oreilles de tout le monde – musiciens, fans et Apple.

