Connecté numériquement : aider l’industrie des télécommunications à se réinventer

Les perturbations induites par la technologie ont eu un impact sur les entreprises de tous les secteurs au cours de la dernière décennie. L’industrie des télécommunications est au cœur de cette perturbation et a l’opportunité non seulement de diriger la transformation numérique, mais également de stimuler la transformation des entreprises dans tous les secteurs.

Avec plus de 986 millions d’abonnés sans fil actifs, les entreprises de télécommunications indiennes peuvent saisir les opportunités émergentes autour de nouvelles sources de revenus, alimentées par les technologies numériques et la 5G. La connectivité haut débit, la latence ultra-faible et la plus grande bande passante de la 5G peuvent transformer les expériences des consommateurs, les entreprises, l’économie et la société au cours de la prochaine décennie.

Le cloud est au cœur de la transformation numérique et peut créer une architecture d’entreprise intelligente, en s’appuyant sur des technologies intelligentes telles que l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (ML), l’Internet des objets (IoT) et l’analyse pour aider la main-d’œuvre à atteindre de meilleurs résultats. valoriser les résultats.

Réseau et cloud : le nouveau champ de bataille

La transformation du réseau promet d’inaugurer de nouvelles opportunités commerciales et de nouvelles sources de revenus tout en améliorant considérablement l’efficacité opérationnelle des fournisseurs de télécommunications. Les entreprises de télécommunications adoptent progressivement la mise en réseau définie par logiciel (SDN) et déploient la virtualisation des fonctions réseau (NFV).

Jusqu’à récemment, les fournisseurs de services de télécommunications dépendaient d’un matériel spécialement conçu et étroitement lié aux tâches sous-jacentes. Cela a maintenant été remplacé par des couches matérielles et logicielles génériques. Alors que la tendance s’accélère, les entreprises de télécommunications réalisent que l’avenir concerne les réseaux dotés de capacités cognitives, SDN, analytiques avancées, résultant en de nouveaux paradigmes de routage, amenant les opérations de réseau autonomes et intelligentes à un tout nouveau niveau.

Maximiser les avantages

Bien que l’adoption du cloud soit vitale pour la croissance de l’entreprise, il existe plusieurs défis tels que la transformation de l’architecture informatique (IT) existante, l’inculcation d’une culture d’entreprise axée sur l’innovation et la gestion du changement pour faire face à toute implication commerciale et technique croissante, et la restructuration des flux de travail ou des processus existants . Les chefs d’entreprise et les responsables informatiques doivent bien planifier et surmonter les obstacles pour créer un réseau moderne, agile et efficace.

Cadre d’évaluation du cloud

Les fournisseurs de télécommunications migrant vers le cloud doivent rendre les coûts variables, rationaliser les applications, automatiser les opérations et améliorer l’expérience client. La première étape consiste à développer une vision du partenaire cloud et de l’écosystème alignée avec les principales parties prenantes, en finalisant les implications et les avantages associés. Pour créer cette vision, il est important de partir de la périphérie, le réseau devenant désormais l’extension du cloud. La prochaine étape consiste à hiérarchiser les contraintes à court terme pour identifier les points d’étranglement, les responsabilités et les risques actuels. La dernière étape consiste à adopter une modernisation continue pour réduire les risques tout en accélérant le délai de rentabilisation. Cela peut être fait en passant à un modèle agile – en maintenant les efforts concentrés sur un ensemble d’indicateurs de performance clés (KPI) qui mesurent le succès commercial des programmes de transformation du cloud.

Aujourd’hui, il y a une pression énorme sur les fournisseurs de télécommunications pour qu’ils se réinventent. Ils doivent se transformer en une entreprise capable d’innover rapidement et de capitaliser sur la demande future d’offres liées à la 5G. En tant que propriétaires de nouveaux réseaux 5G puissants, les entreprises de télécommunications ont un net avantage, mais seulement si elles peuvent passer du statut de fournisseur de connectivité à celui d’orchestrateur de solutions à valeur ajoutée qui répondent aux besoins des clients connectés et avertis en matière de numérique.

