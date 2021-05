Connecter les marques et leurs consommateurs

(Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut à gauche) Amit Monga, Nakul Singh, Vibhore Sahare et Sushant Puri, co-fondateurs d’ANS Commerce

Alors que l’histoire du commerce électronique en Inde se porte bien, les marques sont souvent confrontées à de nombreux défis ; notamment ils voient leur relation avec les consommateurs se diluer et leur rôle se faire bouleverser par les places de marché. Il est tout simplement impossible pour les marques disposant de ressources limitées de s’engager sur les fronts de la technologie, des produits et des opérations.

ANS Commerce essaie de combler le vide ici. Lancé en 2017, ANS Commerce est un facilitateur de commerce électronique à pile complète. Il propose plusieurs offres technologiques aux marques, notamment le marketing de performance, l’entreposage et l’exécution, la gestion du marché et la technologie des magasins de marque.

La startup travaille avec plus de 100 marques et augmente ce nombre tous les quinze jours. D’ici la fin de l’année, la plateforme envisage de se retirer avec plus de 200 marques partenaires. Parmi les principales marques partenaires d’ANS Commerce figurent Vero Moda, Jack & Jones, Bath & Body Works, ITC, Marico, Nivea, Bikanervala et CEAT, entre autres. L’entreprise est devenue rentable en juin 2020 et a connu une croissance de 20 % d’un mois à l’autre depuis lors. Au cours de l’année pandémique, la marque a intégré plus de 60 marques pour leur apporter un soutien en matière de commerce électronique.

«Nous exhortons et permettons à nos marques partenaires de nous laisser« tout le commerce électronique »afin qu’elles puissent se concentrer sur leur cœur de métier: mettre des produits sur le marché et renforcer leurs marques», déclare Vibhor Sahare, co-fondateur et PDG, ANS Commerce.

Comment est née l’idée d’ANS Commerce ? Les quatre co-fondateurs – Vibhor Sahare, Amit Monga, Nakul Singh et Sushant Puri – ont une riche expérience dans le commerce électronique, le marketing numérique, la création de marque et les opérations. « Nous avons vu comment les marques luttent avec le marketing à la performance pour attirer du trafic vers leurs boutiques en ligne et nous avons donc décidé de nous concentrer sur ce domaine », explique Sahare. Cependant, après un premier succès dans l’amélioration du retour sur investissement marketing des marques, les cofondateurs se sont vite rendu compte que la technologie des magasins de marque devenait le goulot d’étranglement pour qu’ANS Commerce puisse atteindre une véritable échelle et de véritables performances.

« Après cela, nous avons décidé de créer notre propre plate-forme de magasin de marque axée sur l’Inde – Kartify pour résoudre ce problème et avons trouvé une adoption instantanée pour le combo technologie + marketing. Nous avons alors découvert que les marques recherchaient également une assistance dans la gestion des entrepôts, car la gestion des délais, des attentes des clients et des SLA du marché n’étaient pas leurs domaines d’expertise principaux. Comprenant que cela créerait un large éventail de solutions et offrirait une énorme possibilité d’exploiter une technologie de pointe, nous avons décidé de devenir une plate-forme d’activation du commerce électronique pour les marques », a déclaré Sahare.

À l’heure actuelle, ANS Commerce enregistre 3,5 millions de dollars de chiffre d’affaires annualisé sur une base de 60 millions de dollars de valeur brute annualisée des marchandises (GMV). Quant au financement, il a levé 300 000 $ auprès d’investisseurs providentiels et d’amis, dit Sahare. «D’ici 2026, nous aspirons à générer plus de 1% de toutes les ventes de commerce électronique en Inde et à devenir le partenaire privilégié de chaque marque du pays pour« tout ce qui concerne le commerce électronique ». À court terme, au cours des 18 prochains mois, nous travaillerons pour atteindre cet objectif, recruterons davantage de marques partenaires, améliorerons nos offres de produits et en proposerons de nouvelles, et créerons de la valeur pour nos clients tout en travaillant ensemble comme une seule équipe », il informe.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.