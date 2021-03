Connecter les points: comment la pandémie de Covid-19 pourrait s’avérer être une opportunité de construire des infrastructures plus nombreuses et de meilleure qualité

Le plan de financement du NIP prévoit qu’environ 5% du crore de Rs 111 lakh proviendront de la monétisation des actifs tant au niveau du gouvernement central qu’au niveau du gouvernement de l’État, ce qui, je pense, est une sous-estimation flagrante.

Par Kumar V Pratap

Dernièrement, il y a eu trois thèmes récurrents de discussion sur les infrastructures. Premièrement, l’Inde a besoin de dépenser davantage en infrastructures pour pouvoir accéder à une croissance plus élevée, si nécessaire pour répondre aux aspirations de sa jeune population. Deuxièmement, les risques du projet diminuent considérablement de la construction à la phase d’exploitation, et il y a donc une opportunité pour les promoteurs de projets du secteur public de se lancer dans la monétisation des actifs afin de pouvoir investir davantage dans les infrastructures. Et troisièmement, il est nécessaire d’investir davantage les institutions dans les infrastructures car le financement bancaire des infrastructures est sous-optimal en raison de son inadéquation innée entre l’actif et le passif.

Pour pouvoir attirer davantage d’investissements institutionnels dans les infrastructures, les paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des projets d’infrastructure doivent être acceptables pour les investisseurs institutionnels.

Alors que l’Inde a consacré 7,2% de son PIB aux infrastructures dans le cadre du onzième plan quinquennal (2007-12), ce nombre est descendu à environ 5% du PIB en 2019-20. Étant donné que les investissements dans les infrastructures ont un impact sur la croissance du PIB à la fois du côté de la demande et du côté de l’offre, le gouvernement a lancé son tout premier pipeline national d’infrastructure (NIP) avec des données sur 6847 projets à mettre en œuvre au cours de la période de six ans se terminant à l’exercice 2024- 25, soit un investissement de Rs 111 crore lakh. C’est plus du double des investissements dans les infrastructures que le pays a enregistrés ces dernières années et c’est donc un objectif ambitieux, mais qui est réalisable grâce à des initiatives innovantes, y compris la monétisation des actifs.

Le plan de financement du NIP prévoit qu’environ 5% du crore de Rs 111 lakh proviendront de la monétisation des actifs tant au niveau du gouvernement central qu’au niveau du gouvernement de l’État, ce qui, je pense, est une sous-estimation flagrante.

La monétisation d’actifs implique le transfert d’actifs opérationnels à des investisseurs institutionnels (fonds de pension, d’assurance et fonds souverains), qui s’associent très souvent à un opérateur d’actifs pour pérenniser l’entreprise.

Les deux modèles de monétisation d’actifs utilisés en Inde – Toll-Operate-Transfer (ToT) et Infrastructure Investment Trusts (InvIT) – ont récolté jusqu’à présent plus de Rs 80,000 crore et il y a de la place pour beaucoup plus en tant qu’entités du secteur public riches en actifs telles que le NHAI et le Power Grid mettent en place leurs propres InvIT, tandis que le NHAI a également l’approbation du gouvernement pour la monétisation de plus de Rs 1 lakh crore d’actifs routiers via le modèle ToT.

Pour inciter ces entités publiques riches en actifs à se séparer de leurs meilleurs et de leurs principaux actifs par le biais de transactions de monétisation d’actifs, il est nécessaire d’ajuster la politique en mettant à disposition les ressources obtenues grâce à la monétisation d’actifs aux mêmes entités publiques qui mettent leurs actifs à disposition pour monétisation des actifs. Si les ressources récoltées grâce à la monétisation des actifs entraient dans le Consolidated Fund of India, les entités du secteur public riches en actifs ne seraient guère incitées à se séparer de leurs meilleurs actifs par le biais de transactions de monétisation d’actifs.

Les actifs d’infrastructure opérationnelle ont dépassé les étapes d’acquisition de terres et d’environnement et de défrichement des forêts, et sont donc réduits au risque pour les investisseurs institutionnels passifs, qui sont attirés par les rendements stables à long terme avec une faible corrélation avec les cycles économiques, ce qui en fait des actifs idéaux pour la diversification du portefeuille.

Cependant, malgré ces caractéristiques souhaitables, en général, les investisseurs institutionnels ont été assez circonspects en ce qui concerne les investissements dans les infrastructures, effrayés par la complexité et le risque politique impliqués dans de tels investissements, avec seulement 1% environ de l’investissement institutionnel total disponible dans les infrastructures. Mais cela semble changer.

Selon la base de données sur la participation privée aux infrastructures de la Banque mondiale (ppi.worldbank.org), bien que les investissements du secteur privé se soient élevés à seulement 21,9 milliards de dollars dans 128 projets au premier semestre 2020, diminuant ainsi d’un taux sans précédent de 56% par rapport à la période correspondante en 2019, en raison de la pandémie de Covid-19, les investisseurs institutionnels ont joué un rôle relativement important, contribuant à hauteur de 28% à l’investissement total, par rapport à leur contribution négligeable jusqu’à présent. En accord, nous trouvons que les caisses de retraite et les investisseurs institutionnels canadiens (OIRPC et CDPQ) sont très actifs dans le domaine des infrastructures indiennes.

Compte tenu de ce nouvel intérêt des investisseurs institutionnels pour les investissements dans les infrastructures, une stratégie qui pourrait renforcer cet intérêt consisterait à faire de l’infrastructure un investissement ESG produisant des résultats environnementaux, sociaux et de gouvernance positifs. L’accent croissant mis sur des résultats écologiquement et socialement durables pour les investissements dans les infrastructures a non seulement le potentiel d’améliorer des vies, mais également de faciliter la capacité d’attirer les capitaux nécessaires pour combler le déficit d’investissement dans les infrastructures (Forum économique mondial 2021).

Se concentrer sur l’ESG a également un sens financier. L’enquête McKinsey Global Survey sur la valorisation des programmes ESG révèle que 83% des dirigeants de la C-suite et des professionnels de l’investissement s’attendent à ce que les programmes ESG apportent plus de valeur pour les actionnaires dans cinq ans qu’aujourd’hui. Dans le signe des temps, le fonds souverain norvégien de 1,3 billion de dollars a mis 15 entreprises sur la liste noire en 2020 pour des raisons éthiques (corruption, violations des droits de l’homme) ou de durabilité (dommages environnementaux).

CDP, une organisation internationale à but non lucratif basée au Royaume-Uni qui aide les entreprises et les villes à divulguer leur impact sur l’environnement, constate qu’une augmentation des événements météorologiques extrêmes tels que les inondations, les sécheresses et les cyclones risque d’alourdir la dette de plus de 6,2 billions de roupies (84 milliards de dollars) à Les plus grandes institutions financières de l’Inde, y compris la State Bank of India (Rs 3.83 billion) et la HDFC Bank (Rs 1.79 billion).

Se concentrer sur l’ESG dirigerait davantage les investissements institutionnels vers les actifs d’infrastructure opérationnelle, qui sont au centre de la monétisation des actifs. Par conséquent, une stratégie qui intègre ces thèmes générerait des investissements d’infrastructure plus élevés, rendant ainsi le tout plus que la somme de ses parties. De cette manière, la pandémie de Covid-19 pourrait s’avérer être une opportunité de reconstruire (plus et) mieux.

L’auteur est secrétaire adjoint (UT), ministère de l’Intérieur, et ancien secrétaire adjoint (politique des infrastructures et finances), ministère des Finances. Les opinions sont personnelles