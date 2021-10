Connecter l’Inde : Delicencez les bandes 6 GHz et V pour un Wi-Fi supérieur

WiGig, en bande V, offre la ‘fibre sans fil’, c’est-à-dire des vitesses de données similaires à celles de la fibre optique, sans les dépenses et le temps nécessaires à sa pose. Ses fonctionnalités incluent la prise en charge du sans fil fixe et du haut débit amélioré.

Il y a un changement global en cours dans la régulation du spectre des radiofréquences, une ressource vitale pour la communication sans fil. Les régulateurs mettent de côté des fréquences critiques pour une utilisation partagée au lieu de les attribuer ou de les vendre aux enchères pour l’usage exclusif de tout joueur. Ce changement est en partie dû au fait que les fréquences plus élevées prennent en charge des vitesses de données massives à courte portée et moins d’interférences plus loin. Le déclassement des bandes 6 GHz et V pour les nouvelles générations de Wi-Fi s’inscrit dans cette tendance. Avec un accès Wi-Fi limité et des bandes 6 GHz et V largement sous-utilisées, l’Inde a de bonnes raisons de supprimer ces bandes, comme ses pairs l’ont fait.

La bande 6 GHz comprend les fréquences de 5,925 à 7,125 GHz et la bande V de 57 à 71 GHz. Les bandes prennent en charge les nouvelles versions Wi-Fi, respectivement Wi-Fi 6E et WiGig, qui offrent des vitesses de données beaucoup plus élevées et une portée plus courte que les versions précédentes du Wi-Fi. Ce dernier fonctionne dans la bande 2,4 GHz et 5 GHz avec des fréquences spécifiques délictuées dans la plupart des pays, dont l’Inde. Les fréquences sous licence sont libres d’utilisation, dans les limites des normes prescrites, par n’importe qui, sans frais ni autorisations. Les régulateurs font de même pour les bandes 6 GHz et V afin de prendre en charge les nouvelles générations de Wi-Fi.

Le Wi-Fi 6E sera essentiel pour éviter la congestion des données en raison de l’augmentation massive des appareils des utilisateurs dans le monde. De même, avec le déploiement de la 5G, les utilisateurs auront besoin du Wi-Fi 6E dans leurs locaux pour profiter de ses fonctionnalités, telles que le haut débit mobile amélioré, la latence ultra-faible et la prise en charge étendue de l’IoT. Les technologies immersives comme la réalité augmentée et la réalité virtuelle, qui transforment actuellement des secteurs comme l’apprentissage, le divertissement, la santé, etc., ont besoin du Wi-Fi 6E. Des études montrent que la technologie peut coexister avec les utilisateurs existants.

WiGig, en bande V, offre la ‘fibre sans fil’, c’est-à-dire des vitesses de données similaires à celles de la fibre optique, sans les dépenses et le temps nécessaires à sa pose. Ses fonctionnalités incluent la prise en charge du sans fil fixe et du haut débit amélioré. Heureusement, puisque l’oxygène atmosphérique absorbe les fréquences de la bande V, les signaux ne peuvent pas voyager assez loin pour provoquer des interférences !

Des pays comme les États-Unis, le Canada, le Brésil, le Chili, la Corée du Sud, le Mexique et l’Arabie saoudite ont supprimé les deux bandes. Près de 80 pays, dont l’Australie, le Japon et les 27 membres de l’UE, ont délicencié la bande V. Le déclassement de la bande 6 GHz se poursuit. Une décision est en attente dans plusieurs pays tandis que l’UE a délictué la partie basse (5,925-6,425 GHz). Un rapport d’août 2021 de la Dynamic Spectrum Alliance – qui compte des majors technologiques mondiales parmi ses membres – suggère que les pays qui ont supprimé la bande 6 GHz représentent plus de la moitié du PIB mondial.

Des entreprises comme Qualcomm, Samsung et Cisco développent des technologies pour exploiter le spectre sans licence. Des acteurs du réseau comme Broadcom, Linksys et Netgear ont fait la démonstration d’appareils, dont environ 300 millions seront déployés en 2021.

L’Inde a de gros enjeux dans la connectivité Wi-Fi. Les utilisateurs s’appuient sur des points d’accès Wi-Fi dans les aéroports, les maisons et ailleurs. Les opérateurs mobiles l’utilisent pour décharger le trafic des réseaux 2G, 3G et 4G. Les utilisateurs ruraux de BharatNet, le réseau national de fibre optique, ont besoin d’un bon Wi-Fi pour exploiter sa capacité.

Cependant, l’Inde a trop peu de points d’accès Wi-Fi. Le TRAI a recommandé d’importantes mesures correctives. L’initiative gouvernementale PM-WANI vise à aider les entrepreneurs ruraux locaux à étendre l’accès Wi-Fi. La politique nationale de communication numérique 2018 visait 5 millions de points d’accès Wi-Fi publics en Inde d’ici 2020 et 10 millions d’ici 2022. Malheureusement, il n’y en a que 400 000 aujourd’hui.

L’Inde a besoin d’une approche nuancée pour renforcer les points d’accès Wi-Fi. Le déploiement d’une technologie Wi-Fi avancée pourrait apporter une valeur ajoutée aux utilisateurs, améliorer la demande et rendre l’offre commercialement attrayante. Cependant, les nouvelles générations de versions Wi-Fi nécessitent des bandes 6 GHz et V sans licence.

Le NDCP ne fait pas explicitement référence à la délicence du spectre, mais contient un texte d’une importance critique. Il parle de « reconnaître le spectre à mi-bande, en particulier la gamme de 3 GHz à 43 GHz, comme étant au cœur de la stratégie de l’Inde pour les réseaux de nouvelle génération ». Il invoque également les « meilleures pratiques internationales » dans le contexte de la bande V, délictuée dans plus de 80 pays.

Il y a quelques inquiétudes au sujet de la délictence du spectre. Il est à craindre que le fait de ne pas mettre aux enchères le spectre nuirait aux revenus du gouvernement, violerait les droits des opérateurs agréés existants ou les jugements de la Cour suprême. Je soutiens que les préoccupations sont déplacées.

Pour commencer, l’expérience des enchères en fait un moyen douteux de découvrir le prix du spectre sur le marché. Il y a eu peu de concurrence pour le spectre depuis 2016, lorsque sept acteurs privés sont sortis, ne laissant que trois candidats pour le spectre. Depuis lors, sur l’ensemble des fréquences mises aux enchères, à peine la moitié est vendue, et cela aussi à un prix de réserve (offre minimum admissible) décidé administrativement par le gouvernement.

Cela pourrait forcer des offres plus élevées en vendant moins de spectre aux enchères, mais cela laisserait encore plus de spectre inactif ! L’objectif légitime du gouvernement d’empêcher les gains non gagnés d’un spectre sous-évalué provoque de graves distorsions. Il est préférable d’y remédier en taxant les bénéfices exceptionnels que par des enchères intenables actuelles.

La GSMA et la COAI, représentant respectivement les opérateurs mobiles dans le monde et en Inde, préconisent la mise aux enchères des bandes 6 GHz et V à l’usage exclusif des gagnants. L’argument va à l’encontre d’enchères sérieusement faussées et de plus en plus de pays licencient progressivement les deux bandes.

La TRAI s’est récemment opposée à l’octroi de licences supplémentaires. Il indique que la licence déjà déclassée (dans les bandes 2,4 et 5 GHz) est sous-utilisée. Malheureusement, il manque que le spectre actuellement sans licence ne prend pas en charge les applications critiques telles que l’AR/VR ou la «fibre virtuelle» qui fonctionnent dans les bandes 6 GHz et V sans licence.

Certains soutiennent que la suppression des licences du spectre viole le jugement de la Cour suprême de 2012, dans la tristement célèbre affaire 2G, obligeant le gouvernement à mettre aux enchères le spectre à l’avenir. Mais la Cour a clarifié sa position dans sa réponse à un renvoi ultérieur du gouvernement. Il a déclaré que la vente aux enchères de ressources naturelles n’était pas un principe constitutionnel mais une question de politique. En effet, le gouvernement a accordé une licence de spectre dans la bande 5 GHz en 2015 et ne met toujours pas aux enchères le spectre de liaison terrestre.

Le fait que le spectre de licence pourrait priver le gouvernement de revenus potentiellement importants provenant des enchères est trompeur. Une étude de modélisation réalisée par Rekha Jain pour le Broadband India Forum estime la valeur économique totale du spectre Wi-Fi sans licence à 1 80 284 crores de roupies (25 milliards de dollars).

Les régulateurs mondiaux reconnaissent le vaste potentiel inexploité du spectre sans licence pour les acteurs existants et nouveaux, les entrepreneurs, les start-ups et même les utilisateurs finaux. L’Inde peut-elle se permettre de l’ignorer ?

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.