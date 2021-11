Connecter l’Inde et l’Amérique centrale : une relation économique croissante

La valeur des exportations de l’Inde vers les pays d’Amérique centrale a augmenté régulièrement depuis 2010.

Par Syed Ali

Après plusieurs siècles de colonisation espagnole et de libération subséquente du régime répressif, les pays d’Amérique centrale ont marqué le bicentenaire de l’indépendance dans le monde en septembre 2021. Ce fut l’occasion pour les nations d’Amérique centrale représentant différents degrés de réussite et limitées dans une masse continentale relativement petite bien que jouer un rôle crucial dans la géopolitique de la région des Amériques. En Inde, trois pays d’Amérique centrale, la République du Guatemala, El Salvador et le Costa Rica ont organisé une célébration avec de la musique de la région par Manuel Obregon et le musicien soufi indien Sonam Kalra en présence du ministre des Affaires étrangères, le Dr S. Jaishankar. En outre, le Conseil indien pour les relations culturelles (ICCR) a également organisé un programme de résidence artistique pour l’artiste costaricain Raudyn Alfaro. Au cours des deux dernières années, l’interaction du gouvernement de l’Inde avec les pays d’Amérique centrale a été enhardie par une récente visite du MoS Shri V. Muraleedharan au Guatemala, des consultations du ministère des Affaires étrangères (FOC) dirigées par la secrétaire (Est) Mme Riva Ganguly au Costa Rica et Le Salvador. Cette série d’engagements de haut niveau est le résultat de la relation économique croissante entre l’Inde et l’Amérique centrale en vue d’accroître davantage le commerce.

Depuis 2010, les exportations indiennes vers l’Amérique centrale ont régulièrement augmenté, atteignant près de 1,2 milliard de dollars US en 2019. En revanche, les importations en provenance d’Amérique centrale ont fluctué, avec une augmentation globale de plus de 600 dollars US. millions d’euros observés de 2010 à 2016, suivi d’une forte baisse de 45% de 2016 à 2019. Une croissance de 33% des importations a été observée entre 2015 et 2016, principalement attribuée à une augmentation des importations d’or en provenance de la République dominicaine, qui a montré une augmentation de 25,83 % de 378,87 millions de dollars US en 2015 à 510,86 millions de dollars US en 2016, et une croissance massive des importations de pétroliers (navires conçus pour transporter ou stocker des liquides ou des gaz en vrac), en provenance du Panama, passant de 27,18 millions de dollars US en 2015 à 140,85 millions de dollars US en 2016.

La région d’Amérique centrale est représentée par un bloc commercial appelé SICA (Système d’intégration de l’Amérique centrale), similaire à ses homologues MERCOSUR et CAFTA. Le volume total des échanges (exportations + importations) entre l’Inde et le SICA était le plus élevé en 2016-2017, évalué à 2,12 milliards de dollars US, suivi de 1,96 milliard de dollars US et 1,89 milliard de dollars US en 2017 et 2018 respectivement. En raison d’une forte baisse des exportations de SICA vers l’Inde, le volume total des échanges est en baisse depuis 2016, année où les exportations de SICA vers l’Inde ont été les plus élevées avec 988,19 millions de dollars US. En 2017, les exportations de SICA ont chuté à 800,1 millions de dollars US, principalement en raison de l’arrêt des exportations de pétroliers du Panama et d’or sous forme semi-manufacturée de la République dominicaine. Cependant, les exportations d’or sous forme brute se sont poursuivies. En 2018, les exportations de SICA ont encore chuté à 698,86 millions de dollars US en raison d’une baisse des exportations de bois tropicaux et de ferro-nickel. En 2019, les exportations de SICA ont encore baissé à 535,52 millions de dollars US en raison d’une forte baisse des exportations d’or, passant de 536,87 millions de dollars US en 2018 à 338,55 millions de dollars US en 2019. D’autre part, les exportations de l’Inde vers SICA ont continué de croître. atteignant plus de 1,2 milliard de dollars US en 2019.

En 2019. La valeur des exportations indiennes était presque le double de la valeur des importations indiennes en provenance des pays SICA. Depuis 2010, le volume des échanges entre l’Inde et la SICA a presque doublé, atteignant près de 1,75 milliard de dollars US. Principalement en raison d’une forte augmentation du pourcentage du volume commercial de l’Inde avec la République dominicaine (484,51%), El Salvador (180,62%), le Nicaragua (123,29%), le Guatemala (105,49%), et le Honduras (217,23%) qui a été observée entre 2010 et 2019, tandis que le volume des échanges avec le Costa Rica (11,70 %), le Panama (0,53 %) et le Belize (4,77 %) est resté plus ou moins le même entre 2010 et 2019. Le commerce entre l’Inde et l’Amérique centrale a augmenté au fil des ans. ; cependant, il est loin d’atteindre son potentiel. Ce potentiel ne peut être obtenu que si les restrictions au commerce sont levées par des politiques qui abaisseraient les barrières tarifaires et non tarifaires et augmenteraient les niveaux de productivité des coûts de transport.

Figure 2 : Inde-SICA, part du commerce total (importations + exportations) par pays (2010 et 2019)

Source : Ministère du Commerce, Inde

Comme le montre la figure 2, l’augmentation des échanges s’est concentrée en raison des exportations d’or de la République dominicaine et dans une moindre mesure en raison des importations du Guatemala. En 2019-2020, les principales importations indiennes d’Amérique centrale ont été l’or et le bois tropical. À 338,55 millions de dollars US, les importations d’or de la République dominicaine représentent plus de 60% des importations totales en valeur, tandis que les importations de bois tropicaux représentent plus de 16% des importations totales en valeur. Les autres principaux produits importés sont les minerais et concentrés de cuivre, les déchets et ferraille ferreux et les déchets et ferraille d’aluminium. Les importations totales en provenance de la République dominicaine ont dépassé les 600 millions de dollars américains en 2015, mais elles ont montré une légère tendance à la baisse depuis lors. Les importations en provenance du Panama ont enregistré une forte augmentation en 2016 en raison de l’importation de pétroliers, cependant, aucun pétrolier n’a été importé au cours des années suivantes.

Figure 3 : Importations de l’Inde en provenance des pays d’Amérique centrale 2010 – 2019 (en millions de dollars américains)

Source : Banque de données sur les exportations et les importations, ministère indien du Commerce

La figure 3 montre les importations indiennes d’Amérique centrale par pays, équivalentes aux exportations des pays d’Amérique centrale. Comme on peut le voir, les importations en provenance de la République dominicaine, du Panama et du Costa Rica représentent les 2/3 de la valeur des importations totales d’Amérique centrale vers l’Inde, principalement le premier pays a connu une croissance importante du commerce en raison d’un boom des exportations d’or, attribué à l’extraction d’or à grande échelle de la mine Pueblo Viejo dans le pays. La mine est gérée par la Pueblo Viejo Dominicana Corporation, détenue conjointement par Barrick Gold (60 %), une société canadienne et Newmont Goldcorp (40 %), une société américaine.

La valeur des exportations de l’Inde vers les pays d’Amérique centrale a augmenté régulièrement depuis 2010. L’Inde s’impose cependant encore très progressivement dans la région. En 2019-2020, les exportations de l’Inde vers l’Amérique centrale étaient évaluées à environ 1,2 milliard de dollars américains, les principales exportations étant les médicaments, les motos et les colorants réactifs. Les exportations vers le Guatemala, évaluées à 290,85 millions de dollars EU, représentaient près du quart des exportations totales de l’Inde vers l’Amérique centrale. Les principales exportations vers le Guatemala étaient les motos et les médicaments. Après le Guatemala, le Panama a été le deuxième plus grand récepteur d’exportations indiennes en Amérique centrale, avec 238,29 millions de dollars américains, représentant 19,65 % de la valeur totale des exportations indiennes vers l’Amérique centrale. Les principales exportations indiennes vers le Panama sont les navires de croisière et les véhicules. La majorité des produits exportés par l’Inde vers l’Amérique centrale sont de nature industrielle.

Une vue d’ensemble du commerce existant entre le bloc commercial d’Amérique centrale SICA et l’Inde montre la nature vacillante du commerce entre l’Inde et SICA, la seule constante étant le secteur indien des services informatiques représenté par une pléthore de géants informatiques. Cependant, afin de démêler le potentiel commercial entre l’Inde et SICA, celui-ci doit être étendu aux matières premières et intégrer la région SICA en tant que chaîne d’approvisionnement fiable pour le timbre, les métaux, et les demandes minières et énergétiques de l’Inde. En outre, l’Inde offre également à SICA l’opportunité de perfectionner sa main-d’œuvre dans les domaines de l’agriculture et des sciences spatiales et de diversifier son offre au monde.

(L’auteur est un analyste indépendant sur la politique et la durabilité. Twitter : @Alinyst Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite.)