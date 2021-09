Connectez vos appareils en toute simplicité

L’accès à Internet n’est pas seulement un luxe de nos jours, c’est une nécessité absolue. D’autant plus que beaucoup d’entre nous travaillent à domicile au moins une partie du temps, si quelque chose vous empêche d’accéder à Internet, cela ne peut être toléré. Beaucoup de gens pensent que lorsqu’ils ont des problèmes avec leur réseau Internet domestique, c’est toujours la faute de leur fournisseur de services Internet. Cela peut être vrai parfois, mais le plus souvent, les problèmes de connectivité sont en fait causés par votre routeur Wi-Fi.

Avoir le bon routeur Wi-Fi pour votre situation est un must. Vous pourrez souvent obtenir un routeur auprès de votre fournisseur d’accès Internet. Mais ils peuvent ne pas vous donner la meilleure option et vous pouvez absolument utiliser la vôtre. Pour les familles qui connectent beaucoup d’appareils au Wi-Fi, vous voulez un bon routeur. Si vous avez récemment rencontré des problèmes que vous n’arrivez pas à résoudre, il est probablement temps de mettre à niveau votre routeur domestique et de voir à quel point les choses peuvent être meilleures lorsque vous avez un accès plus rapide et plus fiable au Web. Voici notre sélection des meilleurs routeurs Wi-Fi pour votre maison.

Meilleure option mise à niveau : Routeur NETGEAR Nighthawk Smart Wi-Fi

Routeur NETGEAR Nighthawk Smart WiFi Source de l’image : NETGEAR/Amazon

Avantages: Jusqu’à 1 800 pieds carrés de couverture, peut gérer jusqu’à 30 appareils

Les inconvénients: La protection contre les cybermenaces coûte des frais annuels

Le routeur NETGEAR Nighthawk Smart Wi-Fi offre des performances fantastiques pour les personnes qui ont besoin de vitesses encore plus rapides pour des tâches plus lourdes comme les jeux en ligne. C’est exactement ce que le médecin a prescrit. Cela offre une couverture Wi-Fi jusqu’à 1 800 pieds carrés. Il dispose de quatre ports Ethernet câblés pour 1 Go. Le R7000 dispose également de deux ports USB pour plus de connectivité. Il est conçu avec un processeur dual core à 1 GHz.

Il y a trois antennes amplifiées et il peut être contrôlé par Amazon Alexa. L’application NETGEAR vous guidera tout au long de l’installation et de la configuration en toute simplicité. Cela ne devrait prendre que cinq minutes pour être prêt. Vous pouvez fournir un accès Wi-Fi aux invités et un accès à distance sécurisé. Il s’agit d’une mise à niveau des routeurs Nighthawk précédents.

NETGEAR Nighthawk Smart Wi-Fi Router (R7000-100NAS) – Vitesse sans fil AC1900 (jusqu’à 1900 Mbps) |… Prix catalogue : 159,99 $ Prix : 118,58 $ Vous économisez : 41,41 $ (26%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur système sans fil maillé : Google Wifi – AC1200 – Mesh WiFi System

Source de l’image du système Wi-Fi Google : Google/Amazon

Avantages: Contrôles parentaux pour gérer le temps d’écran, paquet de trois couvre 4 500 pi².

Les inconvénients: Peut être difficile à mettre en place

Lorsque même la meilleure solution à un seul routeur ne suffit pas, il est temps de passer à un système sans fil maillé. Ces solutions astucieuses utilisent plusieurs points d’accès Wi-Fi pour offrir la connectivité Wi-Fi la plus cohérente et la plus fiable possible à chaque centimètre de votre maison. Il existe de nombreux excellents systèmes de nos jours, mais la meilleure option pour la plupart des gens est le système Google Wifi. Il offre une excellente couverture, des vitesses de données ultra-rapides et des contrôles conviviaux à une fraction du coût d’options similaires d’autres sociétés.

Il est livré en paquet de trois, vous pourrez donc les répartir dans votre maison. Ce pack couvrira 4 500 pieds carrés. Les points travaillent ensemble pour créer le réseau. Ces contrôles parentaux vous permettent de gérer le temps d’écran. L’application Google Home est l’endroit où vous pouvez contrôler cela. C’est une façon intelligente de remplacer votre routeur.

Google Wifi – AC1200 – Système WiFi maillé – Routeur Wifi – Couverture de 4500 pieds carrés – Pack de 3 Prix catalogue : 199,99 $ Prix : 188,40 $ Vous économisez : 11,59 $ (6%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleurs routeurs Wi-Fi à petit budget : Routeur Wi-Fi Gigabit TP-Link AC1200 (Archer A6 V3)

Routeur WiFi Gigabit TP-Link AC1200 (Archer A6 V3) Source de l’image : TP-Link/Amazon

Avantages: Pas cher, quatre ports LAN Gigabit

Les inconvénients: La sécurité peut être un problème

Mettre la main sur un excellent routeur Wi-Fi n’a pas à coûter un bras et une jambe, et peut-être qu’aucun modèle ne l’illustre mieux que le routeur Wi-Fi Gigabit TP-Link AC1200 (Archer A6 V3). Cette mise à niveau du routeur double bande vers l’Internet haut débit à 1200 Mbps. Cela réduira la mise en mémoire tampon et est idéal pour les flux 4K. Il s’agit d’un routeur Gigabit avec quatre ports LAN Gigabit, vous permettant de vous connecter directement au routeur.

Il prend en charge le mode AP pour transformer votre connexion filaire en un réseau sans fil. La technologie TP-Link OneMesh crée un nom Wi-Fi unique pour un réseau idéal pour votre maison. Les meilleurs routeurs Wi-Fi ont quatre antennes externes équipées de la technologie Beamforming pour étendre et concentrer les signaux Wi-Fi. Cela ne vous coûtera pas trop cher pour faire face à la hausse du prix des forfaits Internet.

Routeur WiFi Gigabit TP-Link AC1200 (Archer A6 V3) – Routeur Internet sans fil MU-MIMO double bande,… Prix:$49.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleurs routeurs Wi-Fi pour les jeux : routeur de jeu Wi-Fi ASUS (RT-AC5300)

Routeur de jeu Wi-Fi ASUS Source de l’image : ASUS/Amazon

Avantages : accès intégré aux réseaux de jeu, offre une bande passante constante en changeant d’appareil

Inconvénients : pas autant de ports Ethernet que les autres

En termes de valeur, de cohérence et de performances, le routeur de jeu Wi-Fi ASUS est un excellent choix. Cela a un taux de transfert de données de 5 300 Mbps. C’est l’un des meilleurs routeurs Wi-Fi car la connectivité est sans fil, car il dispose de quatre ports Ethernet. Il s’agit d’un routeur tri-bande avec le dernier 802. Cela couvre jusqu’à 5 000 pieds carrés. Il prend en charge tous les systèmes d’exploitation, de MacOS à Windows en passant par Linux.

La protection fournie par Trend Micro offre une protection à plusieurs niveaux contre la vulnérabilité. Cela basculera dynamiquement entre les appareils pour fournir une bande passante cohérente. Il permet à plusieurs clients compatibles de se connecter à la vitesse maximale respectable de chaque client. Ainsi, vous pouvez conquérir vos ennemis connectés.

Routeur de jeu WiFi ASUS (RT-AC5300) – Routeur Internet sans fil Gigabit tri-bande, jeux et chaînes… Prix catalogue : 249,99 $ Prix : 233,91 $ Vous économisez : 16,08 $ (6%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Le plus simple à contrôler : le routeur WiFi D-Link AC3000

Routeur Wi-Fi D-Link AC3000 Source de l’image : D-Link/Amazon

Avantages: Peut être étendu via un système maillé, Wi-Fi tri-bande

Les inconvénients: Le contrôle parental fait défaut

Le routeur Wi-Fi D-Link AC3000 offre une couverture étendue. Cela fonctionne avec Google Assistant et Amazon Alexa pour vous permettre de le contrôler avec votre voix. Vous pouvez gérer votre réseau sans même avoir à passer par le routeur. Cela a un maillage Wi-Fi avancé qui est conçu pour une future extensibilité du maillage. Vous pouvez tout contrôler à partir de votre application D-Link sur votre smartphone ou votre tablette.

Il a deux bandes de 5 GHz et une de 2,4 GHz pour aider à augmenter les vitesses maximales possibles. Il existe des contrôles parentaux améliorés basés sur le profil. Vous pourrez télécharger, jouer et diffuser avec cela. Il dispose de six antennes externes hautes performances pour une couverture dans toute votre maison.

Routeur WiFi D-Link AC3000 EasyMesh Smart Internet Network Compatible avec Alexa et Google Assist… Prix catalogue : 169,99 $ Prix : 119,99 $ Vous économisez : 50,00 $ (29 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Utilisez l’une des meilleures tablettes sur votre système Wi-Fi !