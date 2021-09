Connectez votre Nintendo Switch à un casque Bluetooth avec cette trouvaille Amazon de 18 $

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Vous vous demandez comment résoudre l’énigme Bluetooth de la Nintendo Switch ? Vous aimeriez peut-être connecter la console à un haut-parleur Bluetooth pendant que vous jouez en déplacement avec vos amis. Vous êtes probablement sans aucun doute ennuyé que Nintendo n’ait pas inclus la prise en charge de la connectivité audio Bluetooth sur sa console de jeu vidéo convertible bien-aimée. Après tout, tout le monde ne veut pas entendre toute l’action pendant que vous jouez avec votre Switch dans un avion. Il en va de même si vous êtes dans une voiture lors d’un voyage sur la route ou à peu près n’importe où ailleurs autour d’autres personnes. En fin de compte, vous devez utiliser vos écouteurs Bluetooth avec votre Nintendo Switch.

Bien sûr, il y a une prise casque pour que vous puissiez connecter des écouteurs filaires et garder le son pour vous. Mais sérieusement… qui possède même des écouteurs filaires ces jours-ci ? Heureusement, il existe une solution simple qui fonctionne si bien. Il vous permet de coupler n’importe quel casque Bluetooth ou un haut-parleur Bluetooth avec votre Switch. ça s’appelle le Adaptateur audio Bluetooth Thunderobot pour Nintendo Switch et Switch Lite, et il est en vente dès maintenant sur Amazon pour seulement 17,99 $.

Adaptateur audio Bluetooth Thunderobot pour Nintendo Switch et Switch Lite Prix: 17,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Adaptateur Nintendo Switch pour casque Bluetooth

Les Adaptateur audio Bluetooth Thunderobot pour Nintendo Switch ne pourrait vraiment pas être plus simple à utiliser qu’il ne l’est. Sortez-le simplement de la boîte, branchez-le sur le port USB situé au bas de votre Switch ou Switch Lite, puis maintenez le bouton rouge enfoncé pour le coupler avec votre casque ou haut-parleur Bluetooth. Une fois que vous l’avez couplé, le gadget se reconnectera automatiquement lorsque vous le brancherez à votre Switch.

A noter également, ce petit adaptateur fonctionne également avec d’autres appareils, pas seulement le Switch. Il est conçu pour s’adapter parfaitement au bas de votre console de jeu, mais il fonctionnera également avec un ordinateur portable, des consoles de jeux vidéo pleine grandeur comme une PlayStation ou une Xbox, un PC de bureau, etc. Zut, vous pouvez même le connecter à votre station d’accueil Nintendo Switch, puis jouer sur votre téléviseur grand écran sans déranger personne d’autre dans votre maison.

Ce petit adaptateur est fantastique et il ne coûte que 17,99 $ sur Amazon. Choisissez-en un avant qu’ils ne se vendent à nouveau.

Faits rapides sur l’adaptateur audio Bluetooth Thunderobot

L’adaptateur audio Bluetooth Thunderobot fonctionne avec Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite et Nintendo Switch OLED Vous pouvez également utiliser cet adaptateur universel avec une PS4, PS5, un ordinateur portable, un téléviseur ou à peu près n’importe quoi d’autre. un port USB-C Comprend également un adaptateur USB-A et une fixation pour microphone de 2,5 mm Il ne fait que 1,5 mm d’épaisseur, il n’ajoute donc pas de volume à votre Nintendo Switch lorsque vous souhaitez connecter un casque Bluetooth La technologie Bluetooth 5.0 signifie une faible latence et connexions fiables même de loin Qualité sonore impressionnante et design léger et compact Cet adaptateur Bluetooth Nintendo Switch est si petit que vous n’avez pas besoin de le débrancher lorsque vous rangez votre Switch dans son étui Couplage rapide grâce au Bluetooth 5.0

