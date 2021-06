Connectez-vous avec ce kit Wi-Fi maillé Eero Pro le jour du Prime Day

in

Le Prime Day d’Amazon est le moment idéal pour saisir une solution de maillage Eero. Il existe une poignée d’excellentes offres Eero ainsi que des offres sur de nombreux autres appareils Amazon. Si vous avez hésité à améliorer les performances de votre Wi-Fi, c’est le bon moment pour agir.

L’Eero standard est notre routeur Wi-Fi maillé préféré et l’Eero Pro est une mise à niveau dans presque tous les sens avec une connexion Wi-Fi 5 tri-bande. La connexion tri-bande aide ce routeur à maintenir des vitesses élevées même avec un maillage entièrement chargé. Ce système Eero Pro est livré avec un routeur Eero Pro et deux Eero Beacons. Les Beacons fonctionnent à une vitesse inférieure, mais peuvent aider à fournir une connexion Wi-Fi cohérente aux endroits les plus éloignés de votre maison tout en n’occupant que l’espace d’une seule prise de courant.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Ce pack est un bon kit de démarrage pour une grande maison, et heureusement, ce maillage Eero Pro est une réduction assez massive de 40% pour Prime Day. C’est 128 $ de rabais sur le prix de l’autocollant.

Ce système Eero est configuré prêt à l’emploi pour offrir une couverture cohérente sur une vaste zone plutôt que de fournir les meilleures vitesses brutes. Pour la plupart des gens, c’est un compromis qui en vaut la peine. Bien que les balises ne soient pas aussi rapides que les autres nœuds Eero, nous n’avons eu aucun problème à diffuser 4K et à naviguer dans notre revue Eero Beacon.

Le routeur Eero Pro de ce pack dispose d’une connexion Wi-Fi 5 tri-bande capable de vitesses AC2200. Cela tombe à environ 867 Mbps sur les bandes 5 GHz et un peu moins de 500 Mbps sur la bande 2,4 GHz. Gardez à l’esprit que l’une de ces bandes de 5 GHz passera le plus clair de son temps à maintenir le lien entre les nœuds Eero.

Les Beacons, en revanche, disposent d’une connexion Wi-Fi 5 bi-bande fonctionnant à AC1300. Comme il s’agit d’une double bande, il devra partager sa bande de 5 GHz entre les appareils et la connexion maillée. La grande majorité du temps, vos vitesses de téléchargement resteront inférieures à 400 Mbps, bien que, pour la plupart des gens, cela soit plus que suffisant. Si vous avez besoin de plus de vitesse, il existe de nombreuses autres options dans la gamme Eero.

Eero dispose de quatre routeurs principaux avec les Eero Pro et Eero offrant des vitesses Wi-Fi 5 tandis que les Eero Pro 6 et Eero 6 passent au Wi-Fi 6. La bonne chose à propos d’Eero est que tous peuvent fonctionner ensemble dans presque n’importe quel configuration. Pour de meilleures performances, vous aurez besoin d’un maillage entièrement composé de Pro Eeros, chacun avec deux ports Ethernet. Heureusement, Prime Day propose également des ventes sur la plupart des kits Eero – un pack de trois Eero Pros est à 30% de réduction pour un total de 349 $.

Eero 6 est plus comparable à l’Eero standard dans la conception mais grâce à la nouvelle connexion Wi-Fi 6, il a une vitesse de pointe de AX1800 même avec une connexion double bande, ce qui est beaucoup plus que l’AC1300 du Wi-Fi 5 Eero lien. Si vous avez des appareils Wi-Fi 6 et que vous pensez pouvoir utiliser la vitesse supplémentaire, Eero 6 est également un excellent rapport qualité-prix. Les rallonges Eero 6 sont identiques aux routeurs Eero 6 dans la plupart des cas, mais n’ont pas de ports Ethernet pour les appareils filaires.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

maîtriser votre machine

Vous avez un nouveau Chromebook ? Vous avez besoin de ces 25 trucs et astuces !

Chaque Chromebook est un outil puissant qui n’attend que d’être utilisé à son plein potentiel, et une fois que vous connaissez quelques astuces, vous aurez l’impression de tirer encore plus de valeur de votre ordinateur bon marché.

Pas de nid ? Aucun problème!

Vous cherchez des alternatives au Nest Wifi ? Voici les meilleures options.

Le Nest Wifi de Google est peut-être l’un des matériels de réseau maillé les plus connus sur le marché, mais c’est loin d’être la seule option disponible. Si vous cherchez des alternatives, il y en a beaucoup – et beaucoup d’entre elles font exploser Google.