Connectez-vous avec vos amis et votre famille et économisez 100 $ sur l’écran intelligent du portail Facebook

Dans un monde rempli d’actions GameStop, de joueurs de football payés en BitCoin et de TikTok sur votre téléviseur, il peut être difficile de rester ancré et connecté avec les personnes que vous aimez. Grâce à cette vente anticipée du Black Friday de Facebook, vous pouvez changer cela et économiser de l’argent avec l’affichage intelligent du portail Facebook en vente pour 79 $. C’est 100 $ de rabais sur son prix régulier.

Les offres récentes sur les appareils du portail vous obligeaient à en acheter plus d’un, mais si cela n’a jamais été prévu pour vous, cette offre pourrait être meilleure car vous n’avez besoin d’en obtenir qu’un pour économiser. Vous pouvez en acheter plusieurs si vous le souhaitez tout en économisant. Ajoutez jusqu’à quatre dans votre panier et obtenez-les pour un total de 316 $ au lieu de 716 $. Le site vous permet d’expédier gratuitement à plusieurs adresses à partir d’une seule commande, vous pouvez donc envoyer un écran intelligent à votre famille s’ils n’en ont pas déjà un. Cette offre est également disponible sur Amazon.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le portail rend les appels vidéo très faciles. D’une part, il est déjà conçu pour bien fonctionner avec les plateformes de Facebook comme Messenger et WhatsApp. De plus, vous pouvez également l’utiliser avec des logiciels populaires tels que Zoom, et même communiquer avec d’autres personnes qui n’utilisent pas nécessairement un portail. Vous pouvez même participer à un appel de groupe avec jusqu’à 50 personnes en utilisant Messenger Rooms. Organisez une fête virtuelle.

La caméra intelligente sur le portail peut automatiquement effectuer un panoramique et un zoom. Cela permet de garder tout le monde dans le cadre, ce qui vous permet de faire d’autres choses. Continuez à vous déplacer dans la cuisine pour terminer la préparation de vos repas pendant que vous parlez à vos amis. Les micros peuvent également donner la priorité à votre voix afin que les bruits de fond soient minimisés et que vous seul soyez entendu.

Utilisez également l’écran intelligent pour diffuser à partir de vos applications préférées, y compris des applications musicales comme Spotify ou Pandora. Vous pouvez afficher des photos d’Instagram ou de Facebook, et vous pouvez même diffuser en direct. Avec Amazon Alexa intégré à la plate-forme, vous pouvez utiliser des commandes vocales pour contrôler votre maison intelligente, obtenir les actualités ou la météo, et plus encore.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.