Connectivité ferroviaire directe et rapide dans l’Haryana ! L’État approuve le projet de ligne ferroviaire Indian Railways Karnal-Yamunanagar

Le projet de chemin de fer devrait coûter plus de Rs 883 crore.

Boostez la connectivité des chemins de fer indiens dans l’Haryana ! Le gouvernement de l’État d’Haryana a donné son feu vert à la nouvelle ligne Karnal-Yamunanagar d’Indian Railways. Le projet de chemin de fer devrait coûter plus de Rs 883 crore et devrait être mis en œuvre dans environ quatre ans. Un communiqué officiel a déclaré que le projet de nouvelle ligne Karnal-Yamunanagar répondra à la demande de longue date du public pour une connectivité directe et rapide des chemins de fer indiens entre ces deux villes. Le projet, une fois achevé, renforcera l’infrastructure de transport d’origine en offrant des options de mobilité rapides, économiques, sûres, fiables et confortables aux habitants de l’Haryana, selon un rapport de la PTI.

Le 20 juillet, le gouvernement de l’Haryana avait approuvé un DPR après avoir intégré les suggestions du ministère des Chemins de fer au projet de rapport soumis en septembre 2019, selon le communiqué officiel. Ce rapport de projet détaillé a été finalisé par HRIDC à un coût estimé de Rs 883,78 crore. Il est dit que la nouvelle ligne ferroviaire Karnal-Yamunanagar servira de voie d’alimentation d’EDFC, ayant un point d’échange avec Indian Railways à la gare de Kalanaur (adjacente à Yamunanagar dans l’Haryana) en fournissant une connectivité ferroviaire directe à Panipat, Karnal ainsi qu’à d’autres parties du centre de l’Haryana.

Selon le rapport, l’itinéraire existant des chemins de fer indiens de Karnal à Yamunanagar via la gare d’Ambala Cantt a une longueur de 121 kilomètres. La distance comparative par la route entre les villes de Karnal et Yamunanagar est de 67 kilomètres. Le communiqué indiquait en outre qu’avec une longueur de route de 64,6 kilomètres, la ligne ferroviaire proposée Karnal-Yamunanagar offrira la connectivité la plus courte entre ces deux villes de l’État d’Haryana et réduira considérablement le temps de trajet pour les passagers ferroviaires et le trafic de fret. En dehors de cela, le projet de nouvelle ligne ferroviaire Karnal-Yamunanagar reliera également les parties sud et ouest de l’Haryana directement à la ville sainte de Haridwar dans l’Uttarakhand, ajoute le communiqué.

