Connectivité ferroviaire indo-népalaise : Indian Railways achève l’essai de 110 km/h entre Jayanagar-Kurtha ; regarder la vidéo

in

Un essai de vitesse s’est déroulé avec succès à une vitesse de 110 km/h sur la section reconvertie de 35 km de long entre Jayanagar et Kurtha.

Connectivité ferroviaire indo-népalaise : Dans la première phase du projet ferroviaire Jayanagar-Bardiwas des chemins de fer indiens, un essai de vitesse a récemment été mené à bien à une vitesse de 110 km/h sur la section convertie de nouveau gabarit de 35 kilomètres entre Jayanagar et Kurtha en le pays voisin, le Népal. Le projet de chemin de fer Jaynagar-Bijalpura-Bardibas de 68,72 kilomètres de long a été entièrement financé par le gouvernement indien. Selon le ministère des Chemins de fer, les opérations ferroviaires sur la section Jayanagar-Kurtha faciliteront les déplacements entre les deux pays, ainsi que stimuleront le commerce et développeront les régions environnantes. Ici, regardez la vidéo de l’épreuve de vitesse, partagée par le ministère des Chemins de fer :

-बर्दीवास रेल परियोजना के पहले चरण में जयनगर और नेपाल के कुर्था के मध्य 35 किमी लंबे नव-आमान परिवर्तित रेलखंड पर 110 km/h की गति से सफलतापूर्वक स्पीड ट्रायल पूरा हुआ। देशों के बीच आवाजाही आसान होगी साथ ही व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और आसपास के क्षेत्र का विकास pic.twitter.com/6kGsAqfKgY – Ministère des Chemins de fer (@RailMinIndia) 19 juillet 2021

La section de Jayanagar à Kurtha est longue de 34,90 kilomètres et fait partie du projet ferroviaire Jaynagar-Bijalpura-Bardibas des chemins de fer indiens. Plus tôt cette année, le ministère des Chemins de fer avait déclaré que la ligne de chemin de fer de Jayanagar dans le district de Madhubani, Bihar, avait été reliée à Kurtha au Népal dans le cadre de la première phase de ce projet. La ligne aurait été prolongée jusqu’à Bijalpura d’ici mars 2021. Un montant d’environ Rs 550 Crores a été dépensé par le gouvernement indien pour la section jusqu’à Bijalpura, située à 17 kilomètres plus loin de Kurtha. La nouvelle ligne de chemin de fer, après Bijalpura, sera développée jusqu’à Bardibas une fois que le terrain sera remis par le gouvernement népalais pour le projet, a indiqué le ministère.

Jayanagar est situé à une distance de 4 kilomètres de la frontière indo-népalaise. Cette route ferroviaire a Janakpur, qui est un centre de pèlerinage de renommée mondiale au Népal, situé à une distance de 29 kilomètres de Jayanager. IRCON avait entrepris le projet et il a été signalé que tous les travaux d’ingénierie ferroviaire et d’infrastructure étaient déjà terminés. Pour faire circuler les trains sur cette route ferroviaire, KRCL avait fourni deux ensembles de râteaux à passagers DEMU de 1600 HP. Ces deux râteaux DEMU, qui ont été remis au Népal le 18 septembre 2020, disposaient chacun de deux autocars climatisés en dehors des autocars non-AC. Au Népal, il s’agirait du premier service ferroviaire de passagers à voie large. Avant cela, un service à voie étroite était exploité par le Népal entre Jayanagar et Janakpur jusqu’en 2014.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.