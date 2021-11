Connectivité régionale : une opportunité pour l’Inde

L’incapacité persistante de l’Inde à contrer la diplomatie du carnet de chèques de la Chine a permis à cette dernière de faire valoir ses intérêts dans la région, pas toujours au profit de l’économie et du développement à long terme de ces pays.

Par Amit Bhandari

La baie du Bengale (BoB) gagne en importance économique et stratégique en tant que sous-région importante de l’Indo-Pacifique. Il est de plus en plus important dans la concurrence stratégique mondiale. Pourtant, malgré son importance pour la sécurité et la prospérité régionales, la connectivité financière, physique et énergétique est inadéquate. La prééminence et l’influence stratégiques et politiques de l’Inde dans le golfe du Bengale sont amoindries par sa connectivité limitée avec le Bangladesh, le Myanmar, la Thaïlande, le Népal et le Sri Lanka.

Cela contraste fortement avec la Chine, qui, ces dernières années, a établi une présence significative dans le golfe du Bengale et ses pays résidents avec des projets de connectivité et des financements d’infrastructures.

La position centrale de l’Inde dans la région signifie que sans sa participation, la connectivité transfrontalière est un échec. L’Inde manque cependant de capitaux et compte sur des partenaires tiers pour investir dans de grands projets. Il est peu probable que cela change à moyen terme, compte tenu notamment des impacts économiques et humanitaires de la pandémie de Covid-19. En revanche, la Chine est devenue un acteur régional avec de multiples projets ferroviaires, portuaires et énergétiques.

La construction d’infrastructures dans cette région est confrontée à des défis de gouvernance et opérationnels, notamment des insurrections à petite échelle, la migration, le stress environnemental et la criminalité. Néanmoins, la Chine a réussi dans cet environnement en raison de sa volonté de financer des projets autrement non viables, souvent à des conditions opaques. Là où la transparence fait défaut, les élites locales sont ouvertes à la capture et les normes de durabilité sont mises à l’écart. L’incapacité persistante de l’Inde à contrer la diplomatie du carnet de chèques de la Chine a permis à cette dernière de faire valoir ses intérêts dans la région, pas toujours au profit de l’économie et du développement à long terme de ces pays.

La Chine est clairement gagnante dans les enjeux de connectivité physique dans la baie du Bengale en raison de sa planification stratégique, de ses investissements à grande échelle et de sa portée ambitieuse. Les projets chinois se connectent entre eux, du rail à la route en passant par le port. Un exemple est le projet de ligne de chemin de fer de 2 800 km reliant Kunming à Kolkata via le Myanmar et le Bangladesh. La Chine investit également massivement dans les infrastructures maritimes de la région, même si cela n’est perçu que dans son propre intérêt. Des projets comme Hambantota au Sri Lanka, Kyaukpyu au Myanmar et le canal de Kra en Thaïlande sont considérés comme des éléphants blancs par certains dans ces pays hôtes. L’Inde, en revanche, a des projets d’infrastructures routières et ferroviaires transfrontaliers réussis avec le Népal, le Bangladesh et le Myanmar.

Cependant, presque tous sont de petite taille et de portée limitée—très souvent, une extension d’une ligne de chemin de fer ou d’une autoroute existante au Népal ou au Bangladesh, mais sans l’ambition plus grande de construire une connectivité ferroviaire directe entre le Népal et le Bangladesh des projets dans les domaines ferroviaires, portuaires et Puissance. L’accent mis sur la route et le rail démontre également le biais terrestre ou sous-continental de l’Inde et l’accent mis sur la connectivité du nord-est au sud-est de l’Asie. L’Inde devrait investir davantage dans le vaste potentiel maritime de la baie du Bengale, où elle suit la Chine dans les infrastructures maritimes et n’a pas maximisé le potentiel des îles critiques d’Andaman et Nicobar.

Plusieurs pays du golfe du Bengale, en particulier le Myanmar, le Népal et le Bhoutan, sont riches en hydroélectricité mais n’ont pas les ressources nécessaires pour construire des barrages ou n’ont pas la demande en électricité pour justifier la dépense. Le Bangladesh et la majeure partie de l’Inde sont des importateurs nets d’énergie avec une population importante et une demande croissante, offrant un marché prêt à rendre les projets viables. Ce qui semblerait une correspondance naturelle est inexploré. Aucun projet dans la région ne relie trois pays ou plus, par exemple Népal-Inde-Bangladesh. L’absence de commerce régional de l’électricité a encouragé le Bangladesh à envisager des projets d’énergie thermique financés par la Chine.

Les liens hydroélectriques solides entre le Bhoutan et l’Inde, évidents à cause de la forte concentration de projets hydroélectriques au Bhoutan et des lignes de transport d’électricité transportant cette électricité vers l’Inde, offrent un modèle pour le reste de la région. L’Inde a financé et construit plus d’une demi-douzaine de barrages au Bhoutan, propriété de la société d’État Druk Green Power Corporation. L’électricité qui en résulte est exportée vers l’Inde, et les revenus entrants sont la plus grande exportation du Bhoutan. Cependant, l’Inde n’a pas été en mesure de reproduire cela au Népal ou au Myanmar. En l’absence de connectivité, le Bangladesh n’est pas non plus en mesure d’acheter de l’électricité à ces deux-là.

Les institutions multilatérales pourraient apporter un soutien initial à ces investissements de longue durée et coûteux dans l’hydroélectricité au Népal et au Myanmar, dont l’Inde et le Bangladesh achèteraient finalement l’électricité.

La connectivité financière régionale entre les États du golfe du Bengale est inexistante ou asymétrique, à quelques exceptions près comme l’Inde et la Thaïlande. Les exportations de l’Inde vers le Bangladesh, le Népal et le Sri Lanka sont bien supérieures à ses importations en provenance de ces États. Les plus grands marchés d’exportation des pays de cette région se trouvent ailleurs, de sorte que le commerce intrarégional est moins important. L’IDE dans la région est faible, sauf pour la Thaïlande-Myanmar.

Grâce à ses investissements dans des projets d’infrastructure menés par des entreprises publiques, la Chine a une plus grande empreinte d’IDE dans la région. L’IDE de l’Inde est beaucoup plus faible et est dirigé par des entreprises du secteur privé, davantage axées sur les secteurs axés sur la consommation que sur les infrastructures.

L’Inde a une économie de démarrage importante et dynamique, catalysée par sa vaste population et donc la taille du marché. Il a été un aimant pour les entreprises mondiales de technologie et de commerce électronique et les fonds de capital-risque. Ces investisseurs technologiques étrangers et même indiens se tournent rarement vers les pays relativement plus petits du golfe du Bengale, qui manquent d’écosystèmes technologiques, ce qui rend difficile pour les entreprises de se développer ou d’être considérées comme attrayantes pour le capital-risque. Les entrepreneurs technologiques qui réussissent sont de grands partisans des nouvelles start-ups – cette catégorie d’investisseurs doit être créée. Le secteur de la technologie est également moins touché par les inefficacités systémiques qui affectent l’infrastructure physique.

La Société financière internationale, et peut-être même les fonds d’aide au développement ou les banques EXIM de chaque pays Quad ou de l’UE, peuvent jouer un rôle transformateur. La Chine n’a pas encore étendu son secteur technologique dans la région et préfère une pénétration monopolistique sur ces marchés. Avec un financement multilatéral, les start-ups dans les domaines de la fintech, de la santé et de l’agro-technologie peuvent offrir d’énormes avantages en aidant à développer un écosystème local et un meilleur accès au financement d’amorçage, et à établir des liens solides avec le marché indien.

L’Inde doit aider le Népal et le Myanmar à créer des sociétés hydroélectriques nationales pour posséder et exploiter des actifs hydroélectriques. Les partenaires multilatéraux doivent faciliter le financement par les institutions multilatérales des projets d’infrastructure à fort investissement afin d’éviter une dette insoutenable et l’utilisation du financement des infrastructures comme outil d’influence politique. Le financement par capital-risque multilatéral et le capital-investissement (capital patient et à long terme) pour les start-ups agro/santé/éducation/fin dans la région (ex-Inde) peuvent également être un moteur clé de la connectivité.

Les nations du golfe du Bengale, pour leur part, doivent mettre en place un SPV pour construire un réseau électrique de la baie du Bengale avec les gouvernements régionaux comme actionnaires. Cela peut servir de modèle pour la coopération dans d’autres projets d’infrastructure. En dehors de cela, un fonds de capital-risque de la baie du Bengale avec les gouvernements régionaux comme investisseur d’ancrage (mais pas majoritaire) axé sur les start-ups technologiques régionales est de mise. Cela pourrait être fait sous l’égide du BIMSTEC.

Extraits édités de Unfinished Connectivity in the Bay of Bengal, un rapport d’octobre 2021 de Gateway House

Chercheur, Programme d’études sur l’énergie et l’environnement, Gateway House

