Connectivité sous UDAN: FlyBig pour démarrer des vols entre Pasighat dans l’Arunachal Pradesh et Kolkata, Guwahati

Le tarif de ce service serait moins cher que celui des autres compagnies aériennes opérant dans la région.

À partir d’aujourd’hui, un service de vol direct sera lancé par les compagnies aériennes FlyBig entre Pasighat dans le district de East Siang de l’Arunachal Pradesh, et Kolkata et Guwahati. Le directeur régional de FlyBig, Manima Baruah, a été cité dans un rapport de PTI disant que dimanche, les compagnies aériennes nouvellement lancées ont effectué un vol d’essai avec un avion ATR 72 et qu’il a atterri en toute sécurité à l’aéroport de Pasighat. Le ministère de l’Aviation civile de l’Union a récemment tweeté qu’un vol d’essai opéré par FlyBig Airlines avait atterri en toute sécurité à l’aéroport de Pasighat. Les opérations civiles prévues commenceront le 24 mai 2021 (lundi). Les services de vol direct dans le cadre du programme UDAN augmenteront considérablement les opportunités économiques dans la région, a ajouté le ministère.

Il s’agissait d’une étape importante dans la construction de la connectivité aérienne dans l’État, a déclaré le ministre en chef de l’Arunachal Pradesh, Pema Khandu. Selon Barua, le tarif de ce service serait moins cher que celui des autres compagnies aériennes opérant dans la région. Le billet d’avion entre Pasighat dans l’Arunachal Pradesh et Guwahati dans l’Assam est de Rs 1.100, tandis que le billet d’avion entre Pasighat et Kolkata sera de Rs 2.300, a-t-elle déclaré. Depuis mai 2018, les services de vol sont exploités par Alliance Air trois jours par semaine – mardi, jeudi et samedi, sur la liaison Pasighat – Guwahati – Kolkata.

Auparavant, FlyBig avait déclaré qu’il avait fait une incursion dans la région du nord-est du pays pour fournir une connectivité aérienne dans le cadre du programme UDAN du gouvernement Modi aux zones reculées au milieu de la pandémie COVID-19 en cours et à un moment où le pays est confronté à des défis en raison de la crise du nouveau coronavirus. . En partenariat avec le gouvernement central et le gouvernement de l’État pour tirer parti d’initiatives telles que le programme régional de connectivité, FlyBig s’efforce d’être la plate-forme de développement pour la région dans laquelle il opère. La compagnie aérienne a commencé ses services de vol au mois de janvier de cette année et vise à connecter les villes de niveau 2 et de niveau 3 dans le pays.

