Connectivité tout temps à Manipur! Nitin Gadkari inaugure et pose la première pierre de 16 projets NH

Ces projets NH fourniront une connectivité tout temps à cet État du nord-est avec le reste du pays ainsi qu’avec les pays voisins de l’Inde.

Gros coup de pouce infra au Manipur ! Lundi, le ministre de l’Union des transports routiers et des autoroutes, Nitin Gadkari, dans l’État du nord-est du Manipur, a inauguré et posé la première pierre de 16 projets de routes nationales. Ces projets routiers doivent être développés avec un investissement de Rs 4,148 crores, couvrant une longueur de 298 kilomètres au total. Selon le ministère des Transports routiers et des autoroutes, ces projets NH fourniront une connectivité tout temps à cet État du nord-est avec le reste du pays ainsi qu’avec les pays voisins de l’Inde. Ces projets devraient également stimuler le progrès industriel, agricole et socio-économique de la région. En outre, le ministère a ajouté que ces projets faciliteront les soins de santé et les services d’urgence dans les régions les plus reculées du Manipur et créeront des opportunités d’emploi et de travail indépendant.

Lors de l’inauguration des projets de route nationale dans la capitale Imphal, Gadkari a déclaré que des projets d’une valeur de Rs 5000 crores ont été sanctionnés pour l’État ainsi que pour ces projets, les rapports de projet détaillés (DPR) seront achevés dans un délai de six mois et le les travaux de développement commenceront dans un an. Le ministre de l’Union a déclaré que l’expansion des autoroutes dans l’État de Manipur sera recommandée dans le cadre de la phase II de Bharatmala du gouvernement Mogi. Le Premier ministre Narendra Modi accorde la plus haute priorité à la région du nord-est et l’infrastructure routière contribuera au développement du Manipur, la rendant socialement et économiquement forte.

Selon Gadkari, l’électricité, l’eau, les communications et les transports sont les quatre éléments les plus cruciaux pour le développement de l’industrie, la création d’emplois et l’éradication de la pauvreté. L’état du Manipur est très beau avec un potentiel immense pour l’industrie touristique, a mentionné le ministre. Pour la résolution des problèmes et l’achèvement des projets dans un délai limité, Gadkari a recherché la coopération de toutes les parties prenantes. Les détails de tous les projets seront mis sur le site Web, a ajouté le ministre.

