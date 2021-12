Connexion de la ville natale: Alaska Air passe à T-Mobile d’AT&T dans un nouveau lien entre les entreprises de Seattle

L’Alaska déplace ses opérations en coulisses T-Mobile après des tests approfondis de son réseau 5G.

Alaska Airlines prévoit de transférer la majorité de ses activités sans fil en coulisses vers T-Mobile – créant une nouvelle connexion entre deux sociétés de la région de Seattle et illustrant le potentiel de croissance de l’opérateur sans fil basé à Bellevue en fournissant des services 5G aux grands gouvernements et Clients de l’entreprise.

Le rival de T-Mobile, AT&T, était le transporteur sans fil de longue date de l’Alaska, bien que T-Mobile et Alaska n’aient pas mentionné ce fait en annonçant la nouvelle lundi matin.

« Nous pouvons servir notre compagnie aérienne locale, nous en sommes donc vraiment ravis », a déclaré Mike Katz, président de T-Mobile for Business, dans une interview avec .. Les entreprises ont un accent similaire sur l’expérience client, a-t-il déclaré. En partie en raison de son emplacement, T-Mobile est déjà un client important de l’Alaska pour ses propres besoins de voyage.

Alaska a son siège à SeaTac, Washington, près de l’aéroport au sud de Seattle. Le PDG de l’Alaska, Ben Minicucci, a également fait référence à la géographie commune dans le communiqué de presse de T-Mobile : « En tant que deux sociétés basées dans le nord-ouest du Pacifique, l’innovation est dans notre ADN », a déclaré Minicucci dans le communiqué.

Au début, au moins, l’Alaska se concentre sur l’adoption du réseau 5G de T-Mobile pour ses propres opérations, et non pour les applications clientes.

Mais à long terme, les entreprises disent qu’elles se concentreront également « sur de nouvelles capacités, fonctionnalités et avantages spécifiquement pour les passagers qui utilisent T-Mobile ».

L’Alaska propose déjà l’Internet en vol Gogo, qui comprend un accès gratuit pour les abonnés de T-Mobile. Cela ne devrait pas changer, a déclaré Katz.

L’Alaska a décidé d’adopter T-Mobile comme fournisseur de services sans fil préféré après des mois de tests « rigoureux », a déclaré Katz. L’Alaska utilisera les lignes de données et vocales de T-Mobile pour fournir une connectivité aux appareils et services dans des domaines tels que la billetterie, l’enregistrement, le suivi des bagages et d’autres applications et opérations en coulisses.

« En fin de compte, la décision a été prise : ce réseau fonctionne-t-il mieux que l’opérateur historique ? Et ont-ils confiance que cela va rester ainsi pendant de nombreuses années ? » dit Katz. « La décision parle d’elle-même.

Il a déclaré que la décision montre le potentiel pour T-Mobile d’accélérer son expansion au-delà du marché de la consommation qui a alimenté une grande partie de la croissance de l’entreprise.

La fusion de 26,5 milliards de dollars de T-Mobile avec Sprint, achevée l’année dernière, a renforcé la construction de son réseau 5G. Historiquement, T-Mobile détenait environ 10 % de part de marché dans les comptes des grandes entreprises et des gouvernements, a déclaré Katz, et l’objectif au moment de la fusion de Sprint était d’atteindre 20 % de part de marché dans ce domaine sur cinq ans.

En annonçant ses résultats du troisième trimestre, T-Mobile a déclaré avoir ajouté plus de clients d’entreprise sur une base brute et nette qu’au cours de toute autre période similaire de son histoire.

T-Mobile a refusé de divulguer les conditions financières ou les revenus attendus de l’accord. Les actions de l’opérateur sans fil ont clôturé lundi à 115,63, en hausse de 2,5%. Alaska Air Group a clôturé à 50,62, en hausse de 4,22%.