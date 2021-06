Connexion Snapdragon 750G et 5G : ce mobile Xiaomi est puissant et ne coûte désormais que 266 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des téléphones les plus équilibrés de Xiaomi, le Mi 10T Lite, baisse un peu plus pour se rapprocher de son prix historique le plus bas. En ce moment, c’est Amazon qui le propose.

De tous les mobiles que Xiaomi a mis en vente au cours de la dernière année, il est difficile d’en souligner un seul, à savoir que la marque asiatique a couvert pratiquement tous les côtés, des modèles à bas prix à certains modèles haut de gamme, avec ou sans 5G.

L’un des meilleurs téléphones Xiaomi est sans aucun doute le Mi 10T Lite, doté de la 5G et d’un prix bien inférieur à 300 euros.. Concrètement, en ce moment, Amazon le vend 266 euros, très proche du plus bas historique qu’il a connu à ce jour.

Ce mobile Xiaomi se démarque pour être le plus abordable de tous les 5G, en plus d’avoir de bonnes spécifications qui en font une référence.

C’est un téléphone qui a pratiquement tout, en particulier une fluidité plus qu’exceptionnelle, comme nous l’avons vu de première main dans ComputerHoy.com dans son analyse complète, qui nous a laissé de très bons sentiments dans tous les domaines.

Comme d’habitude chez Amazon, la livraison gratuite est pour tous les utilisateurs, bien que ceux qui ont Amazon Prime recevront leur achat beaucoup plus rapidement.

5G et affichage de haut niveau

La connectivité 5G est la principale revendication de ce Xiaomi Mi 10T, l’un des mobiles 5G les moins chers d’Espagne à l’heure actuelle, bien que de plus en plus de smartphones d’entrée de gamme en disposent.

Cela dit et compte tenu du fait que la couverture de ces réseaux est limitée pour le moment, il existe d’autres fonctionnalités plus intéressantes, telles que son écran Full HD + avec rafraîchissement à 144 Hz, quelque chose qui est perceptible et beaucoup avec une utilisation normale, mais surtout lorsque vous regardez des vidéos et jouez à des jeux.

Par le pouvoir, il n’y aura pas non plus de plaintes. Avec Snapdragon 750G la fluidité est parfaite à tout moment, sans lenteur et répondant instantanément dans les applications et les jeux.

Ce sont les téléphones mobiles les plus vendus sur Amazon Espagne, parmi lesquels se distinguent plusieurs smartphones Xiaomi, une marque qui domine massivement le haut de ce magasin.

Il a une charge rapide et une puce NFC pour les paiements mobiles, il peut donc y avoir très peu de faute. Peut-être que le poids est un peu plus élevé que ce qui est habituel en ce moment dans les terminaux de milieu de gamme, mais rien au-delà.

Son prix d’origine était de 329 euros, donc la remise Amazon que le Mi 10T Lite laisse à 266 euros est assez importante, avec probablement peu de place pour de futures remises.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.