Connexion Tottenham Antonio Conte et Fabio Paratici alignent des mouvements pour trois transferts gratuits

Le patron de Tottenham, Antonio Conte, poursuit trois signatures de transfert gratuit alors qu’il cherche à façonner son équipe, selon un rapport.

Conte a pris les rênes du Tottenham Hotspur Stadium début novembre et il a galvanisé l’équipe. Mais à l’approche de janvier, il envisage de nouveaux ajouts potentiels et un trio de transferts gratuits. Bien qu’aucun ne soit susceptible d’arriver le mois prochain, malgré les vastes travaux préparatoires qui seront posés dans les semaines à venir.

Rapports ESPN que « Conte traque l’attaquant de Naples Lorenzo Insigne ».

Le leader italien est un agent libre l’été prochain et il est libre de parler aux Spurs à partir de la semaine prochaine.

Les Spurs ont été nommés favoris pour signer la star de Naples par le journaliste Fabio Santini. De plus, ils ont appris que le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, préférerait que l’attaquant rejoigne un club de Premier League, et non un rival de Serie A.

« L’équipe la plus proche de Lorenzo Insigne est Tottenham. Leur cadre, Fabio Paratici, le courtise de près », a déclaré Santini sur Il Processo (via Sport Witness) plus tôt ce mois-ci.

Conte aurait également visé un défenseur central et les Spurs tiennent à Antonio Rudiger.

Conte a dirigé le défenseur allemand avec Chelsea et a signalé au club son désir de faire à nouveau équipe avec le joueur de 28 ans. Les Spurs ont déjà pourchassé le défenseur, mais Conte veut maintenant construire sa ligne de fond autour du joueur.

Rudiger vise Tottenham

Rudiger est en fin de contrat l’été prochain, mais le Real Madrid tient beaucoup à lui. Et on pense que Chelsea préfère le déplacement de Rudiger en Espagne plutôt qu’un rival de Premier League.

Le rapport cite Nikola Milenkovic de la Fiorentina comme une « option plus réaliste ».

L’ailier de Barcelone Ousmane Dembele est l’autre joueur que les Spurs et Fabio Paratici surveillent. L’international français est en pourparlers pour prolonger son contrat.

Son séjour en Catalogne ne s’est pas bien déroulé après son arrivée pour un méga accord, atteignant 135,5 millions de livres sterling en 2017 du Borussia Dortmund.

Il a disputé 126 matches et marqué 30 buts, mais il est en fin de contrat l’été prochain.

Cependant, l’arrivée récente du nouveau patron Xavi a placé plus d’intrigue sur la situation de Dembele.

Où votre équipe se classe-t-elle dans le classement des matchs de Boxing Day Premier League ?

Dembélé futur

Il semblait que l’attaquant chercherait à passer à autre chose, mais Xavi n’a pas caché son admiration pour le joueur, le parler régulièrement dans ses conférences de presse.

« Je me sens à nouveau positif avec lui », a déclaré Xavi (via BarcaUniversal).

« Ousmane dit qu’il veut continuer, qu’il est heureux ici.

« Il s’agit de s’entendre avec son représentant. Il connaît l’importance qu’il aura s’il reste.

Selon Footmercato via Sport, Dembele est prêt à s’engager dans un nouvel accord de deux ans qui le maintiendra au Barça jusqu’en 2024.

On pense que les Spurs sont en lice pour faire atterrir le joueur s’il décide de passer à autre chose.

LIRE LA SUITE: Négocier la cible de West Ham sur le radar de Tottenham; le club « ne peut pas refuser » la bonne offre