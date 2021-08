Connie Hamzy, “Sweet Sweet” de Grand Funk Railroad, célèbre groupie rock and roll, décédée à 66 ans

Connie Hamzy, le sujet du disque numéro un de Grand Funk Railroad, “We’re an American Band”, est décédée à 66 ans. La native de l’Arkansas était un nom célèbre parmi les groupies rock and roll, assistant à des spectacles au Barton Coliseum et se rapprochant de des groupes, des roadies et des personnes qui ont travaillé sur les spectacles.

Hamzy gagnerait le nom de “Sweet, Sweet Connie” après que Grand Funk Railroad a sorti la chanson “We’re an American Band”. La chanson atteindra le sommet des charts et initiera Hamzy à la mythologie du rock. “Hier soir à Little Rock, mettez-moi dans une brume / Douce, douce Connie, en train de faire son numéro / Elle a eu tout le spectacle et c’est un fait naturel”, lit-on dans les paroles. Elle a également eu l’honneur d’apparaître dans les paroles d’une autre chanson, cette fois de Cheap Trick et intitulée “Standing on the Edge”.

L’ancienne groupie rock n’est pas non plus sans infamie, du moins dans les cercles politiques. Hamzy a affirmé en 1991 qu’elle avait été approchée par un soldat de l’État de l’Arkansas et lui avait demandé de rejoindre Bill Clinton. L’histoire n’a jamais gagné beaucoup de terrain, mais le conseiller de Clinton, George Stephanopoulos, a obtenu des affidavits et l’histoire de Clinton, niant les détails de leur rencontre et dressant un tableau différent.

Hamzy a également tenté sans succès de se présenter à la Chambre des représentants des États-Unis dans l’Arkansas en 1996. Elle est également apparue dans le documentaire de la star de la groupie Pamela De Barres, Passons la nuit ensemble: Confessions des plus grandes groupies du rock. La production VH1 de 2010 a présenté des femmes comme De Barres et Hamzy qui seraient considérées comme des “groupies” et des fans itinérantes de ces groupes, comme Led Zeppelin ou The Rolling Stones.

De Barres a publié un hommage à Hamzy sur Instagram, capturant l’esprit de la défunte groupie en quelques mots. “Le plus fou d’entre nous a tous quitté la planète.RIP Sweet Sweet Sweeeeet Connie”, a-t-elle écrit en légende.

La dernière apparition publique de Hamzy a eu lieu en juin lors d’une réception pour “Play It Loud: Concerts at Barton Coliseum”, une exposition à l’Old State House, en signant des autographes et en écoutant sa revendication de gloire entre les mains d’un groupe de reprises de Grand Funk Railroad. Aucune cause de décès n’a été annoncée, bien que Hamzy soit entré à l’hôpital jeudi et ait été placé en soins palliatifs dès le début.