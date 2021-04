Connie Nielsen a beaucoup de sens, surtout si l’on considère que Wonder Woman 1984 a été l’une des premières grandes sorties à revenir en salles depuis le début de COVID autres que des films comme Tenet et Unhinged, qui sont sortis au tout début de réouvertures de théâtre. Inutile de dire que le film de Patty Jenkins était le film de Noël le plus grand et le plus attendu, et on espérait qu’il déclencherait le box-office après les fermetures.